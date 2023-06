Comment créer un compte chinois sur l’App Store

Les étapes à suivre pour créer un compte chinois sur l'App Store.

Alors que l’industrie du jeu mobile est en plein essor depuis plusieurs années, la Chine est rapidement devenue un véritable paradis pour les amateurs de jeux avec de nombreuses exclusivités sur les devices d’Apple. Cependant, l’accès aux applications chinoises peut sembler complexe pour ceux qui ne sont pas familiers avec les démarches nécessaires. En effet, l’Empire du Milieu a mis en place des réglementations strictes concernant les services en ligne, y compris les boutiques numériques.

Afin de télécharger et de profiter pleinement des jeux chinois les plus populaires, les utilisateurs doivent suivre des étapes spécifiques pour créer un compte et accéder aux applications disponibles dans le pays. Que vous soyez un passionné de jeux cherchant à découvrir de nouveaux titres passionnants ou simplement curieux d’explorer la scène vidéoludique chinoise, ce guide vous aidera à franchir les obstacles et à créer votre compte chinois sur l’App Store (iOS) en toute simplicité.

Créer un compte chinois sur l’App Store

Si vous disposez déjà d’un compte App Store dans un pays autre que la Chine et que vous souhaitez télécharger des applications chinoises, vous rencontrerez deux problèmes au cours de la procédure :

Apple exige que vous utilisiez un numéro de téléphone +86, l’indicatif téléphonique de la Chine, pour accéder à l’App Store chinois.

Lorsque vous souhaitez changer la région de votre compte App Store pour la Chine, vous devez annuler un « abonnement ».

Pour contourner cette protection, il va falloir créer un nouveau compte App Store en gardant votre pays de résidence puis le changer pour la Chine via la version PC d’Apple ID (informations personnelles -> pays/région). Il sera ensuite demandé de proposer une adresse valide. Il suffit de mettre à plusieurs reprises Pékin ou Beijing ainsi que le code postal 100022 pour que le compte soit validé. Enfin, connectez-vous à l’App Store par le biais d’un smartphone avec votre compte chinois pour terminer la vérification et pouvoir télécharger des applications. A noter qu’aucun moyen de paiement n’est obligatoire pour ce compte, tout comme il n’est pas nécessaire d’avoir un numéro de téléphone chinois.

Jouer à des jeux chinois et payer des microtransactions

Après la création d’un compte chinois sur l’App Store, il va désormais falloir créer un compte Tencent QQ ou WeChat. Ces plateformes de messagerie et de réseaux sociaux développées par Tencent offrent bien plus que des fonctionnalités de communication. En Chine, elles sont devenues des passerelles incontournables pour accéder à un large éventail de jeux mobiles. En effet, de nombreux jeux chinois sur iOS nécessitent une identification et une authentification par le biais de ces applications pour garantir une expérience de jeu sécurisée et harmonieuse.

Cette étape est d’ailleurs la plus complexe puisque Tencent QQ n’accepte plus la création d’un compte sans avoir de numéro chinois valide, tout comme WeChat. Néanmoins, la création d’un compte WeChat peut être facilitée si une de vos connaissances possède déjà un compte. En effet, il suffira de lui demander de vous parrainez en lui transférant un QR code que l’application WeChat affiche sur votre écran quand vous souhaitez créer un compte sans avoir de numéro chinois. Vous pourrez désormais jouer à vos jeux chinois sans aucun problème. Si vous êtes dans une impasse, sachez qu’il existe plusieurs sites comme New Game Way et Buy Sell Vouchers qui proposent la location de comptes Tencent QQ et/ou la vente d’Apple iTunes Gift Card pour payer des microtransactions étant donné que la majorité des jeux chinois sont basés sur le modèle économique free-to-play avec une mécanique “gacha” qui consiste à collectionner des personnages, des armes ou d’autres éléments virtuels.