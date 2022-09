Comment configurer le mode invité pour prêter sans crainte votre smartphone Android

Comment activer et configurer le Mode invité d'Android. Parfait lorsque vous prêtez votre appareil de temps à autre.

Vous ne l’avez peut-être jamais réalisé, mais votre smartphone Android peut gérer plusieurs comptes utilisateurs, comme Windows ou macOS, et bien que vous ne partagiez probablement pas votre smartphone avec beaucoup de personnes aujourd’hui, le Mode Invité peut être utile dans ces situations. Cet article vous expliquera tout ce qu’il faut savoir, comment le configurer et l’activer au besoin. Les instructions concernant Android 13 et un Google Pixel 6 Pro. Selon le fabricant et le modèle, elles peuvent être légèrement différentes.

Pour commencer, il faut activer les utilisateurs multiples sur votre appareil. Direction les paramètres, puis Système et Utilisateurs multiples. Activez l’option et vous pourrez ajouter de nouveaux utilisateurs et active le mode invité.

C’est l’option Ajouter un invité qui nous intéresse ici. Une fois activée, vous aurez l’option de passer sur le compte invité, l’option d’activer ou désactiver les appels lorsque sur le compte invité et l’option de supprimer le compte invité. Vous ne pouvez pas ajouter plusieurs comptes invités. Il vous faudra créer des utilisateurs dans ce cas précis. Cette opération est cependant plus complexe, l’utilisateur devant avoir un compte Google, définir sa méthode de déverrouillage, etc. Si vous souhaitez partager votre smartphone de manière régulière – comme votre enfant -, ajoutez ladite personne en tant qu’utilisateur.

Le mode invité, quant à lui, s’active sur la même page dans les Paramètres, Système, puis Utilisateurs multiples. Selon les fabricants et les modèles, l’activation est souvent en raccourci dans les paramètres rapides, d’une manière ou d’une autre. Vous pouvez passer par là aussi pour revenir à votre propre compte.

Si votre invité veut télécharger une app ou vérifier Gmail, il doit saisir un compte Google. Des apps comme Google Chrome ou YouTube peuvent être utilisées sans compte, et les appels sont possibles si la fonctionnalité a été activée dans les paramètres.

Le principal intérêt du mode invité par rapport à un compte utilisateur en bonne et due forme, c’est la facilité de configuration. Chaque fois que vous passez en mode invité, le système vous demande si vous voulez poursuivre la session précédente (Oui, continuer) ou tout effacer et recommencer de zéro (Non, nouvelle session).

Il n’est pas non possible aux invités d’accéder aux fichiers ou messages sur votre téléphone. SMS, emails, photos enregistrées, rien n’est accessible. Les invités ne peuvent pas non plus changer de réseau Wi-Fi ni réinitialiser votre téléphone, évidemment.

Le mode invité a aussi certaines protections pour la vie privée. Quand l’invité a terminé, il peut revenir sur l’écran de sélection de compte et choisir “Supprimer l’invité” pour effacer toutes ses traces.

Android dispose d’une fonctionnalité utile pour visualiser l’impact du mode invité sur votre appareil. Si vous ouvrez les paramètres, choisissez Stockage et faites défiler tout en bas de la liste jusqu’à Invité, vous verrez alors combien d’espace votre compte invité occupe sur le téléphone.

Le mode invité put être très utile au quotidien. Pour l’heure, il n’existe pas de fonctionnalité similaire sur iOS.