Comment changer son nom d’utilisateur sur Spotify

Si Spotify ne permet pas de modifier son nom d'utilisateur original, il est possible de changer à loisir le nom qui est affiché aux utilisateurs qui consultent votre profil ou vos playlists. Voici comment procéder.

Spotify propose de très nombreuses fonctionnalités utiles, qu’il s’agisse de télécharger vos musiques pour les écouter en mode hors ligne ou transférer votre bibliothèque entre Apple Music et Spotify. L’application de streaming n’a cessé de s’améliorer depuis son lancement en 2008 et si vous avez conservé le même nom d’utilisateur toutes ces années durant, vous pourriez avoir envie de changer aujourd’hui. Bien qu’il ne soit pas possible de modifier votre nom d’utilisateur – celui-ci est permanent -, il est possible de modifier le nom affiché, celui qui apparaît lorsque les autres utilisateurs consultent votre profil ou vos playlists.

Si vous en avez marre de votre choix de nom original, vous pouvez le changer sur l’application mobile ou desktop en suivant ces quelques étapes très simples.

Lancez l’app Spotify sur Android ou iOS. Appuyez sur l’icône “Home”, puis tapotez sur le symbole en forme de roue crantée pour les Paramètres. Sélectionnez “Voir le profil” juste sous le nom d’utilisateur affiché. Tapotez sur “Modifier le profil”. Tapotez sur votre nom d’utilisateur pour le modifier. Vous pouvez aussi en profiter pour modifier ou ajouter une nouvelle photo de profil. Enregistrez les changements lorsque vous avez terminé.