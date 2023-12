Comment télécharger sa musique Spotify pour en profiter hors ligne

Le service de streaming musical Spotify propose de très nombreuses fonctionnalités, dont le téléchargement pour une écoute hors ligne. Voici comment cela fonctionne.

Spotify est un service de streaming musical tellement populaire que vous pourriez oublier qu’il propose une fonctionnalité d’écoute hors ligne. Les abonnés Spotify Premium peuvent télécharger et profiter leur musique hors ligne, du moment qu’ils conservent leur appareil connecté tous les 30 jours. La lecture en mode déconnecté est, bien sûr, toute désignée lorsque vous n’avez pas de Wi-Fi ou de data à disposition, comme pendant un voyage ou dans l’avion.

Télécharger de la musique sur Spotify n’a rien à voir avec acheter de la musique sur iTunes, par exemple. Les chansons ne seront disponibles que dans l’app Spotify et vous ne pouvez pas les exporter sur un autre appareil. Ceci étant dit, Spotify vous permet de télécharger jusqu’à 10 000 titres sur votre appareil, ce qui devrait être suffisant par la plupart d’entre nous.

Qui peut télécharger sa musique sur Spotify ?

Si vous êtes abonné(e) Spotify Premium, vous pouvez télécharger votre musique sans surcoût. Spotify Premium coûte 10,99 € par mois ou 5,99 € seulement si vous êtes étudiant(e). Il est aussi possible de souscrire à l’offre Spotify Premium Duo, à 14,99 € par mois, pour deux comptes. Les familles, quant à elles, pourraient être intéressées par l’offre Premium Famille à 17,99 € par mois, pour un maximum de six comptes.

À noter, s’il est effectivement possible de télécharger n’importe quel album, playlist ou podcast, Spotify ne permet pas de télécharger une chanson seule directement. Vous devez l’ajouter à une playlist pour la télécharger. Vous pouvez donc ajouter une chanson à votre Bibliothèque, elle sera automatiquement ajoutée à votre playlist Chansons Aimées. Téléchargez cette dernière et vous aurez accès à toute votre bibliothèque.

Sur votre iPhone, ouvrez l’app Spotify et trouvez la chanson que vous souhaitez télécharger. Tapotez sur le bouton Menu avec les trois petits points à côté de la chanson et choisissez “Ajouter aux Chansons Aimées” ou “Ajouter à une playlist”. Ensuite, allez dans Votre bibliothèque et trouvez la playlist “Chansons Aimées” ou n’importe quelle playlist que vous voulez télécharger.

Là, tapotez sur l’icône Télécharger et vous verrez une coche verte indiquant qu’elle est dans votre bibliothèque.

Sur Android, la procédure est légèrement différente. Une fois la playlist à télécharger ouverte, tapotez sur le bouton Menu en haut et choisissez l’option Télécharger. Spotify va alors vous indiquer la progression du téléchargement en haut. Une fois ce dernier achevé, la chanson et la playlist auront tous deux une icône de téléchargement verte juste à côté.

Vous pouvez désormais écouter ces chansons comme vous le faites d’ordinaire, sans connexion. Vous trouverez tous les chansons téléchargées en allant dans l’onglet Téléchargement dans Votre Bibliothèque. Si vous souhaitez supprimer un téléchargement pour récupérer du stockage sur votre appareil, ouvrez une playlist, tapotez sur le bouton Menu et choisissez l’option “Supprimer le téléchargement de cet appareil”.