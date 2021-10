Comment changer son fond d’écran sur Windows 11

Si vous n'êtes pas fan du nouveau fond d'écran par défaut de Winodws 11, voici comment le changer en quelques clics. Simple et rapide.

Microsoft a commencé à déployer la nouvelle version de son système d’exploitation, Windows 11. Un déploiement qui se fera par phases successives, pour les appareils éligibles. Cela fait quelques années que l’on attendait que Microsoft offre une cure de jouvence à son Windows et son lot de nouvelles fonctionnalités. Cette mise à jour permet notamment de profiter des applications Android directement sur son PC Windows (pas encore disponible, cela dit), d’utiliser Microsoft Teams nativement et de jouir d’un design bien plus propre et épuré. Mais Windows 11 offre aussi plusieurs options pour un nouveau fond d’écran.

Si vous n’êtes pas fan du fond d’écran par défaut de Microsoft – cette forme de fleur abstraite qui rend hommage aux couleurs bleu royal de Windows 10 -, vous pouvez le changer. Windows 11 a d’autres images par défaut ou alors vous pouvez bien évidemment définir n’importe laquelle de vos images/photos présentes sur votre machine.

Nous allons vous expliquer comment changer votre fond d’écran. L’opération ne nécessite que quelques étapes simples. Vous pouvez aussi créer des bureaux virtuels pour séparer vos différents mondes.

Comment changer mon fond d’écran sur Windows 11 ?

Une fois que vous avez installé Windows 11, voici donc comment modifier votre fond d’écran :

Cliquez sur le bouton Windows à l’écran ou appuyez sur la touche Windows de votre clavier. Cliquez ensuite sur Paramètres. Allez dans la section Personnalisation. Choisissez Fond d’écran. Sélectionnez une image déjà disponible ou cliquez sur Chercher pour chercher une image enregistrée sur votre PC.

Les changements du fond d’écran par défaut ne viennent modifier que très légèrement le design du bureau de Windows 11. Il est possible d’aller bien plus loin dans la personnalisation, via des widgets, des bureaux virtuels, comme dit, ou d’autres éléments.