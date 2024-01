Comment changer la langue ou l’accent de l’assistant Siri d’Apple

Apple permet de modifier la langue et l'accent de son assistant numérique Siri. L'opération est très simple et il y a un certain nombre d'options. Voici comment procéder.

L’époque d’un Siri avec une voix mécanique est derrière nous. Vous avez sur votre iPhone ou votre Mac un assistant numérique disposant d’une voix semblant bien plus humaine. Toujours est-il que la voix par défaut ne convient pas nécessairement à tout un chacun. Si vous n’aimez pas la voix de Siri, vous pouvez la changer quand vous le souhaitez. Apple permet aussi de changer la langue de Siri, pour pouvoir personnaliser exactement comme vous le voulez votre assistant.

Sur votre iPhone, allez dans Réglages > Siri et Recherche > Voix de Siri. Il y a plusieurs options. Sous Variété, vous pouvez choisir l’accent de Siri. Pour certaines langues, comme l’anglais, vous avez plusieurs choix, comme américain, australien, britannique, indien, irlandais et sud-africain. Lorsque vous sélectionnez l’un d’entre eux, vous aurez droit à un aperçu de la voix, avec un “Hi ! I’m Siri. Choose the voice you’d like me to use.” Une fois votre accent sélectionné, vous pouvez faire défiler jusqu’à la section Voix et procéder. Dans certains cas, vous n’aurez que deux options, mais dans d’autres, comme américain, ce nombre passe à cinq. Là encore, vous aurez droit à l’aperçu vocal. Vos préférences seront effectives lorsque iOS aura téléchargé la voix en question.

Pour modifier la langue de Siri, allez dans Réglages > Siri et Recherche > Langue. Faites défiler vers le haut ou le bas pour trouver la langue que vous souhaitez et tapotez pour la sélectionner. Votre iPhone va alors télécharger la langue en question et vous pourrez l’utiliser juste après.

Siri est aussi disponible sur votre Mac, et le processus est tout aussi simple. Allez dans Réglages Système > Siri et Spotlight > Voix de Siri. Vous pouvez sélectionner la voix dans le panneau de gauche et le genre de voix dans le panneau sur la droite. Une fois votre choix effectué, cliquez sur Terminé pour confirmer.

Vous pouvez aussi changer la langue de Siri en allant dans le menu déroulant à côté de Langue, dans les réglages de la section Siri et Spotlight.