Coinbase ne connaît pas la crise, 19 millions de nouveaux utilisateurs vérifiés en 2022

Si le marché des crypto-monnaies, et tous les actifs qui en dépendent, traverse une période difficile depuis de longs mois maintenant, certains acteurs de l’industrie s’en sortent mieux que d’autres. Parmi ceux qui réussissent, l’exchange Coinbase. Malgré un marché baissier qui dure, la plateforme connaît une vive croissance : 19 millions d’utilisateurs vérifiés en 2022.

D’après les données de Finbold, Coinbase a en effet enregistré 19 millions de nouveaux utilisateurs vérifiés entre le 31 décembre 2021 et le 30 septembre 2022, soit une croissance d’environ 21,35 %, ce qui, par voie de conséquence, se traduit par l’échange d’au moins deux millions d’utilisateurs vérifiés par mois en 2022.

À la fin du premier trimestre 2022, la base de Coinbase était constituée de 98 millions d’utilisateurs, 9 millions de plus par rapport aux 89 millions enregistrés au quatrième trimestre 2021. Au deuxième trimestre 2022, 103 millions et au troisième trimestre de cette année, pas moins de 108 millions !

Cette augmentation franche de la base d’utilisateurs se ressent dans la part de marché mondiale de Coinbase : celle-ci était de 3 % le 6 décembre 2022 contre “seulement” 2,6 % le mois précédemment. Un chiffre qui ne fait qu’augmenter depuis septembre. D’ailleurs, la part de marché la plus faible de Coinbase était enregistrée en juillet de cette année, 1,6 %, et la plus élevée en novembre 2021, à 4,2 %, lorsque le marché de la crypto était à son paroxysme.

Mais pourquoi et comment, au juste, Coinbase a-t-il pu signer autant de nouveaux utilisateurs alors que le marché est clairement baissier ? D’après Finbold, cette croissance constante d’utilisateurs vérifiés tiendrait à “plusieurs facteurs, comme le modèle commercial de la plateforme de trading. En effet, la bourse est présentée comme ayant un marketing innovant, une stratégie qui implique des facteurs tels que des programmes de parrainage et des fonctionnalités uniques, comme la possibilité pour les utilisateurs d’envoyer des cryptos en cadeau.”

Et cette tendance pourrait bien se poursuivre dans le futur proche, l’exchange ayant des plans d’expansion mondiaux. Notamment vers l’Europe, alors que, outre-Atlantique, les régulateurs semblent bien décidés à réglementer les crypto comme il se doit.