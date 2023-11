Cinq fonctions cachées du navigateur Brave que vous devriez utiliser

Le navigateur web Brave est une excellente alternative à Chrome. Voici cinq fonctions plus ou moins cachées du navigateur que vous devriez utiliser.

Le navigateur web Brave est une excellente alternative à Chrome, avec des fonctionnalités natives comme un bloqueur de publicités et la navigation anonymisée via Tor. Presque aussi rapide que Chrome, ce navigateur peut aussi protéger encore davantage votre vie privée si vous modifiez certains paramètres. Mais Brave a aussi quelques fonctionnalités cachées qui peuvent grandement améliorer votre expérience de navigation : activez-les et vous pourrez coller du texte dans les formulaires qui l’empêche, préserver l’autonomie de votre appareil et même profiter d’un mode lecture. En voici cinq à connaître absolument.

Supprimer le tracking dans les URL

Lorsque vous copiez des liens en ligne, certaines URL contiennent des informations permettant aux sites d’avoir un certain nombre d’informations contextuelles et notamment d’où vous arrivez. Ces sites ont ou non besoin de ces informations, mais vous n’êtes absolument pas obligé(e) de les leur donner quand vous copiez une simple URL.

Brave dispose d’une fonction venant supprimer ces paramètres de tracking dans les liens copiés. Pour l’utiliser, faites un clic droit sur un lien et sélectionnez Copier le lien propre. Cela ne fonctionne malheureusement pas sur les liens raccourcis, comme bit.ly.

Coller du contenu dans les formulaires qui empêchent de le faire

Certains sites empêchent de copier et coller dans leurs formulaires. Ce qui est vanté comme une fonction de sécurité peut être très frustrant à l’usage. Faites un clic droit dans Brave et sélectionnez Forcer le collage pour contourner cette restriction.

Dans certains cas, les sites empêchent aussi le clic droit. Vous pouvez installer une extension comme Enable right click pour faire disparaître ces restrictions.

Accès facilité aux pages archivées

Lorsque vous ouvrez un lien mort dans Brave, vous verrez un message vous demandant si vous voulez visiter le site Wayback Machine pour vérifier si une version archivée de la page existe. Vous pouvez le faire manuellement, évidemment, mais Brave le permet en un clic.

Économisez l’autonomie de votre ordinateur

Brave a une fonctionnalité permettant de prolonger l’autonomie de votre ordinateur portable. L’économiseur d’énergie se déclenche dès que le pourcentage de batterie descend sous un certain niveau. Il limite l’activité en arrière-plan du navigateur et réduit les effets visuels.

Pour l’activer, cliquez sur le menu avec les trois lignes dans le coin supérieur droit de Brave et ouvrez les Paramètres. Vous pouvez cliquer dans l’onglet Paramètres dans le panneau de gauche et sous Alimentation, activer Économiseur d’énergie. Dessous, on trouve une option pour activer automatiquement l’Économiseur d’énergie lorsque la batterie tombe sous les 20 % et une autre qui déclenche ce mode dès que l’ordinateur est débranché. À vous de choisir.

Lire les articles sans distraction

Lorsque vous ouvrez un article dans Brave, vous pouvez le lire sans distraction avec la fonction Lecture rapide. C’est l’équivalent d’un mode lecture, permettant de se concentrer sur le texte. Pour en profiter, direction les Paramètres > Apparence, faites défiler jusqu’en bas et activez Lecture rapide.