Chrono Odyssey : un MMORPG ambitieux avec l’Unreal Engine 5

NPIXEL entend établir un nouveau standard dans le genre MMORPG avec le monde ouvert sans aucun temps de chargement et les combats dynamiques de Chrono Odyssey.

Dans Chrono Odyssey, les joueurs peuvent choisir l’une des six classes de personnages distinctes, à savoir l’épéiste, le paladin, le ranger, le sorcier, le berserker et l’assassin. Chacune d’entre elles possède un style de jeu et des mécanismes uniques qui facilitent le jeu coopératif et le jeu de rôle. L’histoire principale prend place dans le monde fictif de Setera et devrait être centrée sur les membres d’une organisation appelée Idraiginn, qui se sont lancés dans le périlleux voyage d’abattre douze dieux. Le MMORPG comprendra également du RvR (“Realm versus Realm” ou Royaume contre Royaume), une forme de PvP reposant sur un affrontement de faction, et des donjons aléatoires.

Un trailer pour Chrono Odyssey

Chrono Odyssey sera disponible à une date de sortie encore inconnue sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam. Les versions mobiles sous iOS et Android ont été annulées par le studio sud-coréen NPIXEL. A noter que Cris Velasco (Resident Evil, Bloodborne et God of War) sera le compositeur du MMORPG développé avec le moteur graphique Unreal Engine 5 d’Epic Games.

Le producteur Samuel Seo a déclaré :

Chrono Odyssey est un projet ambitieux créé par des développeurs passionnés et des joueurs avides qui comprennent la puissance des expériences de jeu immersives.

Le directeur technique Ken Kang a ajouté :

Nous croyons fermement que les MMORPG sont des passerelles vers des expériences inoubliables et des souvenirs précieux, nés d’aventures et de défis partagés.

Le directeur artistique Tei Yoon a précisé :

Notre but ultime avec Chrono Odyssey est d’enflammer la passion des joueurs et de leur faire vivre une expérience de jeu vraiment inoubliable – une expérience qui durera toute une vie.