Christopher Nolan accuse le streaming de provoquer les grèves à Hollywood : une mauvaise gestion d’affaires selon lui

Le réalisateur Christopher Nolan pointe du doigt les services de streaming pour les grèves d'Hollywood en 2023, affirmant que les studios rencontrent des difficultés en raison de leur mauvaise gestion. Cela pourrait-il changer la façon dont nous consommons les films à l'avenir ?

Tl;dr Christopher Nolan critique les services de streaming pour les grèves d’Hollywood 2023.

Il considère que le problème est dû à une mauvaise gestion des studios.

Les augmentations de prix des services de streaming pourraient être liées à ces grèves.

Nolan suggère des solutions créatives pour résoudre le problème.

Le rôle des services de streaming dans les grèves d’Hollywood

Le célèbre réalisateur Christopher Nolan a pointé du doigt les services de streaming comme étant la cause des grèves des scénaristes et des acteurs à Hollywood en 2023. Selon lui, la mauvaise gestion des affaires par les studios de cinéma a conduit à l’émergence de problèmes dans l’industrie cinématographique.

Un point de vue partagé par les acteurs et les scénaristes

Cette année, la WGA et la SAG-AFTRA sont entrées en grève contre les grands studios. Leur revendication principale était de recevoir des paiements résiduels des services de streaming. Nolan a partagé son point de vue avec Variety, soulignant le rôle des services de streaming dans les récentes grèves d’Hollywood. « Les studios n’ont pas d’argent pour payer les acteurs et les scénaristes car le contenu diffusé sur les plateformes de streaming ne leur rapporte pas autant d’argent. »

Les conséquences sur le prix des services de streaming

Après l’accord conclu par la WGA avec les studios, Netflix et Apple TV+ ont annoncé des augmentations de prix pour leurs services, tout comme Disney+ et Hulu qui ont augmenté leurs tarifs de 3 dollars par mois. Cette hausse des prix en 2023 n’a pas été directement attribuée aux redevances de streaming, mais elle pourrait compenser les pertes qu’une entreprise subit lorsqu’elle doit payer plus aux talents. D’autres plateformes comme Peacock, Paramount+ et Max ont également augmenté leurs tarifs au cours de l’année.

Solutions pour un avenir viable

Nolan propose des solutions créatives pour résoudre ce problème. Si les studios veulent continuer à privilégier le streaming, ils doivent trouver des moyens de réaliser des bénéfices sans perdre d’abonnés en raison de l’augmentation des coûts.