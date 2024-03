Justice rendue à Christopher Nolan 15 ans après avoir révolutionné les Oscars

En 2008, Christopher Nolan, célèbre réalisateur, a finalement reçu son premier Oscar pour le meilleur réalisateur et le meilleur film, marquant un moment marquant dans sa carrière. Quel sera son prochain chef-d'œuvre?

Tl;dr Christopher Nolan remporte son premier Oscar.

Il a été récompensé pour Oppenheimer.

Le film The Dark Knight avait été snobé en 2009.

Oppenheimer remporte le prix du Meilleur Film 2024.

Christopher Nolan, enfin oscarisé

Le réalisateur légendaire Christopher Nolan a enfin reçu le plus grand honneur du cinéma, l’Oscar du Meilleur Réalisateur, 15 ans après que l’un de ses films les plus populaires ait profondément modifié l’académie des Oscars.

Une récompense pour Oppenheimer

Le film Oppenheimer, qui a valu à Nolan cet Oscar, raconte l’histoire du physicien théoricien J. Robert Oppenheimer, l’homme à l’origine de la bombe atomique. Cillian Murphy interprète le rôle principal, le scénario étant basé sur le livre American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird et Martin J. Sherwin.

Une revanche pour Nolan

Ironiquement, c’est le film The Dark Knight qui, en 2009, avait créé la polémique en étant exclu de la nomination pour le Meilleur Film. Suite à cette controverse, l’Académie a décidé d’élargir la catégorie du Meilleur Film pour inclure jusqu’à 10 nominations.

Un cercle complet

En 2024, c’est Oppenheimer qui a remporté l’Oscar du Meilleur Film, apportant à Nolan une reconnaissance bien méritée et bouclant la boucle de manière spectaculaire.