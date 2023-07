James Bond : Christopher Nolan se porte candidat pour réaliser un film

Le réalisateur britannico-américain Christopher Nolan aimerait réaliser le prochain James Bond alors que la saga d'EON Productions se prépare à un renouvellement totalement de son histoire et de son univers suite au départ de Daniel Craig.

Si ce n’est pas la première fois que Christopher Nolan évoque son envie de travailler sur la licence James Bond, il n’hésite pas à assumer dans le dernier épisode du podcast Happy Sad Confused qu’elle est une véritable source d’inspiration pour lui au point que là boucle serait bouclée s’il devait réaliser un film dédié au célèbre 007 :

L’influence de ces films dans ma filmographie est incroyablement évidente. Ce serait un immense privilège d’en faire un. En même temps, lorsque vous acceptez un personnage comme celui-là, vous travaillez avec un ensemble particulier de contraintes. Il faut que ce soit le bon moment dans votre vie créative, celui où vous pouvez exprimer ce que vous voulez exprimer et vraiment vous plonger dans quelque chose avec les contraintes appropriées, parce que vous ne voudriez jamais vous attaquer à quelque chose comme ça et le faire mal.

Néanmoins, malgré cette envie, Christopher Nolan estime qu’il doit pouvoir le faire dans les bonnes conditions, mais qu’il soit également demandé et approuvé par les équipes en charge de la licence James Bond :

Vous ne voudriez pas vous lancer dans un film sans être pleinement engagé dans ce que vous apportez sur le plan créatif. En tant que scénariste, acteur, tout le reste – c’est un tout. Il faut vraiment qu’on ait besoin de vous et qu’on veuille que vous apportiez la totalité de ce que vous apportez à un personnage. Sinon, je suis très heureux d’être le premier à voir ce qu’ils feront. J’ai parlé aux producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson au fil des ans. J’aime profondément le personnage et je suis toujours impatient de voir ce qu’ils en font. Peut-être qu’un jour cela fonctionnera. Il faudrait qu’on ait besoin de vous, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut le réinventer, il faut qu’il ait besoin de vous.