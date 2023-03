James Bond : Taron Egerton ne sera pas le prochain 007

Le comédien britannique Taron Egerton n'est pas le remplaçant de Daniel Graig pour la licence James Bond.

Si le nom de Taron Egerton a été lié à des rumeurs de casting pour le nouveau James Bond depuis ses prestations remarquées sur le grand écran avec Kingsman, l’adaptation cinématographique du comic book The Secret Service de Dave Gibbons et Mark Millar, Robin Hood ou encore Rocketman, l’acteur qui devrait prochainement reprendre le rôle de Gary “Eggsy” Unwin confirme qu’il ne sera pas le prochain 007 :

Exclusive: Taron Egerton talks to Total Film about his new movie Tetris, choosing roles, and James Bond rumours https://t.co/CyWyr0ETPp

— Total Film (@totalfilm) March 1, 2023