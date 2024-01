Choisir “l’historique des liens” sur Facebook et Instagram implique d’accepter un ciblage publicitaire (renforcé)

C'est peut-être le moment idéal pour vérifier à nouveau vos paramètres.

Tl;dr Meta permet aux utilisateurs de suivre leurs liens via Facebook et Instagram.

Cette fonctionnalité peut être utilisée pour améliorer la publicité ciblée.

Il est possible de désactiver cette fonctionnalité.

La désactivation de l’historique des liens ne garantit pas la confidentialité totale des données.

La surveillance des liens par Meta : une arme à double tranchant

Pour les utilisateurs actifs de Facebook ou Instagram, une nouvelle fonctionnalité pourrait avoir attiré votre attention : l’“historique des liens”. Cette fonction proposée par Meta permet de conserver un suivi de tous les liens que vous visitez via les navigateurs intégrés à Facebook et Instagram.

Une commodité pour les utilisateurs ou une astuce pour l’entreprise

Selon Meta, cette fonction devrait permettre aux utilisateurs de ne “jamais perdre” un lien. En effet, les liens consultés lors de la navigation sur Facebook sont désormais sauvegardés au même endroit, promettant un accès facile à ces informations. Cependant, comme le souligne Gizmodo, cette fonction offre également à Meta un moyen pratique d’améliorer sa publicité ciblée, durement touchée par la récente répression d’Apple en matière de suivi des applications.

Naviguer intelligemment : désactiver l’historique des liens

La bonne nouvelle est qu’il est facile de vérifier et de désactiver l’option d’historique des liens si vous le souhaitez. Les utilisateurs de Facebook peuvent le faire en ouvrant un lien à partir de l’application et en accédant aux paramètres depuis le navigateur intégré. Cherchez ensuite le commutateur “historique des liens” et confirmez votre choix. Le processus sur Instagram est pratiquement identique.

Restez vigilant : la lutte pour la confidentialité des données

Cependant, il faut noter que la désactivation de cette fonction n’empêche pas complètement Meta de suivre votre activité en ligne. En effet, bien que vos apps suppriment immédiatement votre historique de liens, Meta déclare qu’il peut falloir jusqu’à 90 jours pour finaliser ce processus. Par conséquent, votre activité de navigation antérieure pourrait encore influencer vos annonces publicitaires ciblées pendant plusieurs semaines après avoir désactivé le suivi des liens.