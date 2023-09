Chessarama : une anthologie unique de jeux de puzzle originaux inspirés des échecs

Minimol Games et SMG Studio dévoilent Chessarama.

Chessarama se présente comme un assortiment de jeux solo inspirés des échecs qui utilisent les pièces d’échecs et leurs séries de mouvements, puis réimaginent leurs objectifs et leurs thèmes. Chaque jeu a son propre thème, ses propres règles et des niveaux originaux réalisés à la main. Dans Dragon Slayer, les joueurs doivent déplacer un pion jusqu’au bout de l’échiquier où il pourra tuer un puissant dragon, bien que le dragon attaque l’échiquier après chaque tour, détruisant tout pion non protégé. Dans le jeu Lady Ronin, qui se déroule dans le Japon féodal, la reine d’échecs doit éliminer toutes les pièces de l’échiquier afin de s’approcher du Shogun et de l’assassiner. Et dans Soccer Chess, vous devez positionner vos pièces afin de pouvoir envoyer le ballon dans le but. Une rejouabilité sans fin attend les joueurs.

Un trailer pour Chessarama

Raphael Dias, PDG et game director de Minimol Games, a déclaré :

Depuis mon adolescence, les échecs me passionnent et Chessarama est ma façon d’offrir aux fans d’échecs une toute nouvelle façon de jouer à ce jeu intemporel, tout en rendant les échecs accessibles aux nouveaux venus qui sont intimidés par ce jeu séculaire. Chessarama s’adresse vraiment à tout le monde, que vous soyez un expert des échecs ou que vous n’ayez jamais joué auparavant. Tous les amateurs de jeux de puzzle devraient être séduits par les différents jeux de puzzle inclus dans Chessarama.

Chessarama sortira cet automne sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.