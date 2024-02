ChatGPT obtient une mémoire numérique pour se souvenir de vos conversations passées

OpenAI annonce qu'il sera possible de paramétrer ce que l'intelligence artificielle retient ou non.

Tl;dr OpenAI ajoute une fonction de mémoire à ChatGPT.

L’IA peut retenir des détails spécifiques et les utiliser plus tard.

Chaque GPT personnalisé possède sa propre mémoire unique.

Les utilisateurs ont un contrôle total sur la mémoire du chatbot.

OpenAI introduit une nouvelle fonction de mémoire pour ChatGPT

Reconnu pour son engagement en matière d’IA, OpenAI fait un pas de plus et franchit une nouvelle frontière : ajouter une mémoire à son chatbot, ChatGPT. Cette caractéristique fondamentale va permettre à la technologie de se rapprocher encore plus de l’assistance numérique qui connaît bien l’utilisateur et est capable de l’aider efficacement.

Désormais, le chatbot pourra retenir des éléments spécifiques de la conversation qu’on lui aura demandé de mémoriser. “Je préfère signer mes emails par ‘Cordialement'”, “Mon enfant est allergique aux arachides”, sont des exemples de données que l’intelligence artificielle pourra rappeler lors des discussions futures.

Chaque GPT possède une mémoire unique

En plus de cela, chaque GPT personnalisé a sa propre mémoire. OpenAI donne l’exemple du “Books GPT”. Ce dernier sera capable de se souvenir des livres que vous avez déjà lu et des genres que vous appréciez. Le GPT Store, rempli de chatbots uniques, bénéficiera grandement de cette fonction de mémoire.

Protéger la vie privée des utilisateurs

Alors que les applications, les sites Web et les réseaux sociaux stockent les données personnelles pour créer des profils d’utilisateurs uniques, OpenAI assure que les utilisateurs auront le contrôle total sur la mémoire de ChatGPT. En effet, le système a été conçu pour ne pas mémoriser automatiquement certains sujets sensibles, tels que les données de santé. Les utilisateurs pourront en outre demander au bot d’oublier quelque chose, ou régler la mémoire selon leurs envies dans les paramètres.