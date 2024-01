OpenAI et CommonSense Media collaborent pour proposer des GPTs adaptés à toute la famille

OpenAI va entretenir une section adaptée aux enfants dans son magasin GPT.

Tl;dr OpenAI et CommonSense Media collaborent.

Création de matériel éducatif et de consignes IA pour les jeunes.

Une collection de GPT conviviaux pour la famille sera proposée.

Le CEO d’OpenAI appuie l’intégration de l’IA dans l’éducation.

Une collaboration pour l’intégration responsable de l’IA

OpenAI, leader en matière d’IA, s’est associé à CommonSense Media, une organisation non gouvernementale évaluant les médias et la technologie en fonction de leur pertinence pour les enfants. Cette collaboration vise à assurer la sécurisation de l’usage de l’IA chez les adolescents.

L’émergence d’un usage éducatif de l’IA

Ensemble, ces deux entités envisagent de créer des consignes d’utilisation de l’IA et du matériel éducatif destiné aux jeunes, à leurs parents et à leurs éducateurs. Cette initiative vise à instaurer une utilisation de l’IA qui soit à la fois sécurisée et éducative pour les plus jeunes.

Une sélection de GPT adaptés aux plus jeunes

De surcroît, ces deux organisations ont pour projet de proposer une sélection de Transformateurs Génératifs Pré-entraînés (GPT) adaptés à la famille dans la boutique OpenAI, basée sur les évaluations de CommonSense. Cela facilitera l’identification des outils appropriés pour les utilisateurs les plus jeunes.

Le rôle de l’IA dans l’éducation

L’idée selon laquelle l’IA serait mauvaise pour les enfants et devrait être exclue des écoles a été réfutée par Sam Altman, CEO d’OpenAI. “Les humains sont des utilisateurs d’outils et il vaut mieux enseigner aux gens à utiliser les outils qui vont être présents dans le monde”, a-t-il déclaré. Selon lui, les futurs seniors du secondaire seraient capables d’opérer à un niveau d’abstraction supérieur et pourraient accomplir davantage que leurs prédécesseurs grâce à l’IA.