Changement dans le spin-off de Suits : Un avantage majeur pour surpasser l’original

Des informations inédites sur le prochain spin-off de Suits ont été dévoilées, laissant présager une envergure plus grande que la série originale, créée par Aaron Korsh. Que peut-on attendre de cette nouvelle série ?

Après le succès retentissant de la série Suits, une nouvelle aventure s’annonce avec la préparation d’un spin-off. Le créateur original, Aaron Korsh, est de retour aux commandes, prêt à raviver l’univers juridique de la série originale qui a connu un succès fulgurant sur Netflix US.

Le spin-off, actuellement intitulé Suits : Los Angeles, se situera dans la Cité des Anges. Il s’agit d’une extension de l’univers de Pearson Hardman, le cabinet d’avocats new-yorkais de la série originale. Les détails sur le casting restent encore inconnus, mais des informations indiquent qu’un personnage du nom d’Erica pourrait jouer un rôle important.

Lors de son récent passage sur le podcast Hollywood et Levine, Korsh a révélé que si la série obtenait le feu vert, Suits : Los Angeles serait diffusée sur NBC. Ce changement de réseau par rapport à la série originale, diffusée sur USA Network, pourrait permettre à la série d’atteindre un public plus large, augmentant ainsi ses chances de succès.

Malgré un créateur de renom et le soutien d’un grand studio de divertissement, le succès de Suits : Los Angeles n’est pas garanti. Le spin-off précédent, Pearson, a prouvé que le succès n’est pas assuré, malgré une prémisse intéressante et une plateforme de diffusion puissante.

On en pense quoi ?

Le succès de Suits : Los Angeles dépendra en grande partie de la qualité de son pilote et de sa première saison. Il est essentiel de faire la bonne première impression et de maintenir ce niveau de narration pour que la série ait une chance de surpasser sa série parente. Cependant, l’échec du spin-off Pearson rappelle qu’un bon démarrage et une diffusion sur une grande chaîne ne garantissent pas le succès. Le public sera sans doute au rendez-vous pour la première, mais c’est la qualité de l’histoire qui déterminera si Suits : Los Angeles peut vraiment devenir plus grand que Suits.