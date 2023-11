Cette touche sur votre Mac est la clef de nombreux raccourcis très utiles. Certains ne devraient plus vous quitter.

Quand on pense aux raccourcis clavier sur les Mac, on pense souvent d’abord aux touches Command, Control, Option et Majuscule. Cependant, il y a une autre touche très intéressante permettant de profiter de plusieurs raccourcis fort utiles, la touche Fn, ou Fonction. Il s’agit de la touche avec l’icône en forme de globe dans le coin inférieur gauche du clavier de votre Mac.

La touche Fn est aussi très importante pour les raccourcis clavier

L’utilisateur Reddit u/balanaicker a mis en avant ces raccourcis dans un post sur r/macOS et le moins que l’on puisse dire, c’est que certains d’entre eux risquent de s’inviter dans vos vies quotidiennes.

Sans plus attendre donc, voici les raccourcis en question :

Fn + c : Ouvre le Centre de Contrôle sur votre Mac.

: Ouvre le Centre de Contrôle sur votre Mac. Fn + e : Ouvre le sélecteur d’emoji. Lorsque vous avez une app pour écrire ou une zone de texte sélectionnée, le sélecteur d’emoji apparaît juste à côté du curseur. Autrement, il apparaît dans une petite fenêtre flottante.

: Ouvre le sélecteur d’emoji. Lorsque vous avez une app pour écrire ou une zone de texte sélectionnée, le sélecteur d’emoji apparaît juste à côté du curseur. Autrement, il apparaît dans une petite fenêtre flottante. Fn + Suppr : Supprime le caractère situé à droite du curseur. C’est le comportement contraire de la touche Suppr.

: Supprime le caractère situé à droite du curseur. C’est le comportement contraire de la touche Suppr. Fn + q : Ouvre Apple Notes sur une nouvelle note ou la dernière note créée.

: Ouvre Apple Notes sur une nouvelle note ou la dernière note créée. Fn + f : Passe l’application de premier plan en plein écran. Si l’app est déjà en plein, elle passe en fenêtre conventionnelle.

: Passe l’application de premier plan en plein écran. Si l’app est déjà en plein, elle passe en fenêtre conventionnelle. Fn + Maj + A : Ouvre Launchpad, pour voir toutes les apps installées sur votre Mac et les lancer facilement.

: Ouvre Launchpad, pour voir toutes les apps installées sur votre Mac et les lancer facilement. Fn + n : Affiche ou cache le panneau de notifications.

: Affiche ou cache le panneau de notifications. Fn + h : Cache toutes les fenêtres ouvertes et vous permet de voir votre fond d’écran et l’horloge. Pressez une nouvelle fois pour retrouver vos fenêtres dans leur position originale.

: Cache toutes les fenêtres ouvertes et vous permet de voir votre fond d’écran et l’horloge. Pressez une nouvelle fois pour retrouver vos fenêtres dans leur position originale. Fn + flèche haut : Reproduit le comportement de la touche Page Haut, qui manque sur la majorité des claviers de Mac.

: Reproduit le comportement de la touche Page Haut, qui manque sur la majorité des claviers de Mac. Fn + flèche bas : Reproduit le comportement de la touche Page Bas, qui manque sur la majorité des claviers de Mac.

: Reproduit le comportement de la touche Page Bas, qui manque sur la majorité des claviers de Mac. Fn + flèche gauche : Reproduit le comportement de la touche Home, et défile vers le haut de la page.

: Reproduit le comportement de la touche Home, et défile vers le haut de la page. Fn + flèche droite : Reproduit le comportement de la touche Fin, et défile vers le bas de la page.

: Reproduit le comportement de la touche Fin, et défile vers le bas de la page. Fn + a : Sélectionne le dock. Vous pouvez alors utiliser les touches flèches pour sélectionner les apps et appuyer sur Entrée pour lancer une app.

: Sélectionne le dock. Vous pouvez alors utiliser les touches flèches pour sélectionner les apps et appuyer sur Entrée pour lancer une app. Fn + d : Lance la dictée vocale sur votre Mac.