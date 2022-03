Cette application gratuite permet de prolonger la durée de vie de la batterie d’un MacBook

L'application AlDente permet de préserver la batterie de votre MacBook. La version payante permet d'aller plus loin encore.

Les MacBook modernes disposent d’une batterie avec une très bonne durée de vie, mais comme toutes les batteries, celle-ci finit par se détériorer avec le temps. Un an après l’achat environ, elle commence à montrer des signes de faiblesse et sa capacité à tenir la charge va diminuer plus vous l’utilisez. Il n’y a pas grand-chose à faire pour contrer ce processus, mais il existe une application qui peut réduire la vitesse de cette dégradation.

La version gratuite de AlDente permet de définir une limite basse et une limite haute sur la charge de votre MacBook. Si vous placez ces limites entre 20 et 80 %, vous pourrez préserver au mieux la santé de la batterie de votre ordinateur. Vous pouvez aussi forcer votre MacBook à fonctionner sur l’alimentation batterie lorsque celui-ci est connecté à un chargeur. Chaque fois que votre machine atteint les 80 % de charge, AlDente passe en mode d’alimentation batterie jusqu’à atteindre la limite basse.

À noter, AlDente ne prend pas en charge tous les modèles de MacBook. L’application fonctionne de manière optimale avec les MacBook disposant d’une puce Apple Silicon, les processeurs maison de la firme de Cupertino. Elle fonctionne aussi avec certains MacBook Intel, mais ceux-ci doivent tourner sous macOS Big Sur ou plus récent. La liste complète des appareils supportés se trouve ici.

Si votre MacBook n’est pas supporté, vous pourrez toujours lancer AlDente en “Mode Intel” tant que la version de l’OS est prise en charge. Le Mode Intel utilise une méthode différente pour gérer les limites de charge de batterie et fonctionne même si vous utilisez Windows via BootCamp.

La version payante permet d’aller plus loin encore

Cela étant dit, certaines des meilleures fonctionnalités de AlDente sont disponibles dans son offre payante. L’app peut arrêter le MacBook de charger lorsque la batterie est trop chaude. Les batteries sont connues pour se dégrader plus rapidement lorsque la température est élevée et AlDente peut empêcher la charge jusqu’à ce qu’elle ait suffisamment refroidi. L’application peut aussi s’assurer que la calibration de la batterie reste intacte en la chargeant totalement de temps à autre. Cela permet au MacBook d’afficher un pourcentage précis et réaliste de la batterie restante dans la barre de menu.

La version payante offre aussi certains éléments de personnalisation. Vous pouvez choisir d’arrêter la recharge de votre ordinateur lorsque celui-ci est en veille et vous avez accès à des icônes en temps réel pour visualiser l’état de charge actuel d’un coup d’œil.

La version gratuite de AlDente est suffisante pour la plupart des utilisateurs ; à vous de décider si les fonctionnalités payantes justifient les 22 $ demandés pour la licence permanente ou l’abonnement annuel de 10 $. L’application est par ailleurs disponible via le pack Setapp qui propose plus de 100 applications pour seulement 10 $ par mois.