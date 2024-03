Cette ancienne exclusivité Xbox devient le jeu le plus précommandé du PlayStation Store

La stratégie multiplateforme de Microsoft se déroule à merveille, une de leurs anciennes exclusivités pour les consoles Xbox domine actuellement les précommandes sur le PlayStation Store de Sony Interactive Entertainment.

Tl;dr Sea of Thieves, ancienne exclusivité Xbox, est le jeu le plus précommandé sur PlayStation.

Microsoft amène ses jeux first-party sur PS5.

Cette stratégie multiplateforme s’avère bénéfique pour le géant américain.

D’autres exclusivités Xbox devraient arriver sur les consoles PlayStation à l’avenir.

Le triomphe des précommandes d’une ancienne exclusivité Xbox sur PS5

Le vent tourne pour les jeux exclusifs à une seule plateforme. Sea of Thieves, autrefois disponible uniquement sur Xbox et PC, est actuellement le jeu le plus précommandé sur le PlayStation Store aux États-Unis, selon Windows Central.

Un changement stratégique payant pour Microsoft

En février dernier, une annonce confirmait que le jeu d’aventure pirate Sea of Thieves arriverait sur la PS5 de Sony, avec trois autres jeux exclusifs à la Xbox. Cela est le résultat de la nouvelle stratégie de Microsoft visant à diffuser certains de ses titres exclusifs sur d’autres plateformes. Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, a d’ailleurs indiqué que “les jeux exclusifs à une seule plateforme représenteraient une part de plus en plus réduite de l’industrie vidéoludique“.

Un futur prometteur pour le multiplateforme

Le succès de Sea of Thieves sur le PlayStation Store est de bon augure pour la stratégie multiplateforme de Microsoft et pour les autres titres confirmés, tels que Hi-Fi Rush et Grounded, qui seront lancés sur PS5 dans les semaines à venir. L’éditeur américain Microsoft tire une part importante de ses bénéfices avec l’abonnement Xbox Game Pass, même si celui-ci n’est toujours pas rentable. Le succès de Sea of Thieves sur PS5 pourrait suggérer que les sorties multiplateformes sont la voie à suivre pour la firme de Redmond.