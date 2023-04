Cet accessoire Tile permet de suivre votre chat à la trace chez vous. Parfait pour le retrouver rapidement quand il refuse de se montrer.

Tile, bien connu pour ses trackers similaires aux AirTag d’Apple qui vous aident à mettre la main sur vos objets égarés, peut désormais vous permettre de retrouver quelque chose qui se perd de son propre chef : votre chat. Le tracker Tile for Cats à 40 $ de Life360 est une version modifiée du Tile Sticker avec un collier en silicone et une portée Bluetooth de 75 mètres. L’idée est de donner aux propriétaires de chat une certaine tranquillité d’esprit lorsque votre chat est à la maison et que vous avez toutes les peines du monde à le retrouver.

Cet accessoire Tile permet de suivre votre chat à la trace chez vous

La batterie incluse dans ce Tile for Casts offre une autonomie au système impressionnante de trois ans, et il très facile de remplacer le sticker. Il y a même une intégration d’un assistant d’intelligence artificielle, ou plutôt même de trois, à savoir Siri, Alexa et Google Assistant, pour que vous puissiez localiser votre compagnon félin avec une simple commande vocale.

Pour le tarif demandé de 40$, les clients intéressés auront droit à un Tile sticker et un accessoire compatible avec la plupart des colliers pour chat, y compris les colliers détachables”. L’accessoire en question peut être étiré jusqu’à 1,7 fois sans rompre et il résiste à l’eau, pour que le système reste opérationnel même s’il devait subir quelques gouttes.

Parfait pour le retrouver rapidement quand il refuse de se montrer

Ce Tile for Cats est le premier tracker pour animaux de Life360, bien que l’entreprise commercialise déjà ses Tile Trackers standard avec cette même fonction. À noter, ce Tile for Cats a été pensé et conçu pour une utilisation en intérieur uniquement, à cause de sa portée limitée. Si vous vous inquiétez de perdre votre chat en dehors de chez vous, il vaudrait mieux investir dans un tracker véritablement dédié aux animaux, lesquels coûtent aux alentours de 100 € et nécessitent un abonnement.