Microsoft essaie de rendre la touche Impression Écran plus utile. Un simple test, pour l'heure, en attendant un vrai changement ?

Microsoft voudrait bien changer la fonction par défaut de la touche Impression Écran pour les utilisateurs Windows 11. Typiquement, appuyer sur cette touche permet de prendre une capture d’écran et de placer cette image dans le presse-papiers. Dans la dernière version en date Windows 11 Insider Preview, cependant, un appui sur cette touche ouvre le bien plus polyvalent Outil Capture.

Microsoft essaie de rendre la touche Impression Écran plus utile

L’Outil Capture permet aux utilisateurs de réaliser tout un tas d’opérations autour de la fonctionnalité de capture d’écran en elle-même. Il est notamment possible de seulement capturer une section de l’écran plutôt que l’écran dans son intégralité. Vous pouvez par exemple décider d’immortaliser tout ce qu’il y a dans une fenêtre ou simplement une portion de ce que vous voyez grâce aux modes de sélection rectangulaire ou forme libre.

Bien que l’Outil Capture soit plus fourni que la fonctionnalité traditionnelle d’Impression Écran, les utilisateurs habitués pourraient ne pas beaucoup profiter de ce changement. La touche Impr. Écran a disparu de la plupart des claviers et, pour de nombreuses personnes, il est peut-être tout simplement plus facile de continuer d’utiliser le raccourci existant pour ouvrir l’Outil Capture, à savoir Windows + Maj + S. L’app Xbox Game Bar peut enregistrer une capture d’écran instantanément sans étape supplémentaire, mais il faut tout de même utiliser la touche Impr. Écran – le raccourci, ici, est Windows + Alt + Impr. Écran -.

Un simple test, pour l’heure

Comme BetaNews le précise, celles et ceux qui ne seraient pas satisfaits de ce changement pourront toujours revenir à l’ancien fonctionnement de la touche Impr. Écran via les paramètres d’accessibilité du système d’exploitation. Par ailleurs, si vous avez déjà assigné une fonction personnalisée à cette touche, Windows 11 ne la remplacera pas de manière automatique.

Microsoft ne fait actuellement que tester cette modification et, selon les retours des testeurs, la firme de Redmond pourrait décider de faire machine arrière et de garder le comportement original de la touche Impr. Écran dans les prochaines versions publiques de Windows 11. Quoi qu’il en soit, étendre les possibilités derrière cette touche pourrait être utile à bien des utilisateurs.