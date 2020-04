Ces toilettes intelligentes analysent vos excréments pour suivre votre santé

Pour suivre l'état global de sa santé au quotidien, il existe aujourd'hui de nombreuses solutions. La plus pratique étant peut-être l'utilisation d'une smartwatch. Des toilettes intelligentes pourraient aider. Voici un modèle très intéressant.

Saviez-vous que les matières fécales sont un très bon indicateur de votre santé générale ? Nombreux sont les chercheurs à s’intéresser de près aux excréments dans ce but. La consistance et la couleur des selles, par exemple, permettent facilement de savoir si vous avez un problème de ventre. Tout comme la fréquence à laquelle vous allez aux toilettes, d’ailleurs. Ces toilettes intelligentes se proposent justement de suivre ces différents éléments pour analyser votre santé au quotidien.

Ce pack de capteurs rend vos toilettes intelligentes

Un groupe de chercheurs international travaille actuellement à la conception d’un pack de divers capteurs à fixer sur vos toilettes pour transformer ceux-ci en toilettes intelligentes. Ainsi équipés, elles seront désormais en mesure d’analyser vos selles chaque fois vous faites la grosse commission. Vous pourrez alors avoir un état général de votre santé sans quitter le confort de votre maison. Le fonctionnement est des plus simples et la promesse est pourtant grande. Tous les détails sont à retrouver dans le papier publié sur le magazine Nature.

et leur permet d’analyser votre santé en étudiant vos selles

Les capteurs seraient en mesure d’analyser la consistance, la couleur et même les niveaux de glucose et le nombre de globules rouges. Pour préserver la vie privée de l’utilisateur, les chercheurs ont même proposé un système de sécurité biométrique. Cela passe non seulement par le désormais classique scanner d’empreinte digitale pour authentifier l’utilisateur mais aussi par une “empreinte anale”. Oui, vous avez bien lu. Les différents plis de votre anus peuvent être utilisés pour vous authentifier lorsque vous utilisez les toilettes – il semblerait que ceux-ci soient uniques à chacun d’entre nous -. Nul ne sait si les chercheurs seraient en mesure de transformer cette technologie en un produit commercial, ni quand, mais l’idée est intéressante, ou tout du moins étonnante.