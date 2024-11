Ces séries similaires à Lioness

Entre espionnage, action et personnages complexes, Lioness a marqué les esprits. Voici d'autres séries télévisées tout aussi palpitantes à découvrir.

Tl;dr Les séries comme Alias et Killing Eve mettent en avant des héroïnes fortes et des intrigues centrées sur l’espionnage.

Les séries comme Homeland et The Americans explorent les tensions géopolitiques et les complots internationaux.

Pour l’action militaire et les opérations secrètes, SEAL Team et Strike Back offrent des récits intenses et explosifs.

Espionnage au féminin : des héroïnes redoutables

Alias reste une référence incontournable, avec Jennifer Garner dans le rôle d’une espionne naviguant entre doubles vies et missions périlleuses. Killing Eve offre une approche plus psychologique et une dynamique fascinante entre l’agent du MI5 et une tueuse à gages. Dans Covert Affairs, Piper Perabo incarne une jeune recrue de la CIA confrontée à des complots complexes et des situations imprévisibles. Ces séries mettent en avant des héroïnes puissantes, prêtes à tout pour mener à bien leurs missions.

Conspirations internationales : l’adrénaline de la géopolitique

Pour les amateurs de récits où l’intrigue dépasse les frontières, Homeland est une pépite. Cette série explore les tensions mondiales à travers le regard d’une analyste de la CIA brillante mais tourmentée. The Americans plonge dans la guerre froide avec une intrigue où des agents soviétiques infiltrent les États-Unis. Enfin, Bodyguard, avec Richard Madden, allie drame personnel et complots politiques dans une course contre la montre haletante.

Forces spéciales et opérations clandestines

Les amateurs de missions militaires ultra-réalistes apprécieront SEAL Team, qui suit des membres des forces spéciales américaines en missions périlleuses. Dans Six, les enjeux sont tout aussi intenses avec un groupe de Navy SEAL traquant un ancien frère d’armes devenu terroriste. Enfin, Strike Back mêle action explosive et intrigues internationales, centrées sur des agents d’élite luttant contre des menaces globales.

Les jeux de pouvoir : manipulations et alliances fragiles

Dans un registre plus politique, The Night Manager offre une plongée dans les machinations du trafic d’armes à travers l’histoire d’un ancien soldat infiltré. Designated Survivor explore les rouages du pouvoir après une attaque terroriste qui propulse un homme ordinaire au sommet de l’État. Enfin, Jack Ryan propose un regard moderne sur les luttes contre le terrorisme, avec un héros contraint de naviguer dans un monde de trahisons et de danger constant.