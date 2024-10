« Jack Ryan » avec John Krasinski : tout ce que l’on sait jusqu’à présent

Le film "Jack Ryan" avec John Krasinski est confirmé - voici tout ce que nous savons jusqu'à présent.

Tl;dr John Krasinski revient dans un nouveau film « Jack Ryan ».

Le film est une extension de la série Prime Video « Jack Ryan ».

Le film sera réalisé par Andrew Bernstein et écrit par Aaron Rabin.

John Krasinski reprend son rôle de « Jack Ryan »

Retour en force de l’acteur John Krasinski, bien connu pour son rôle de Jack Ryan, le directeur adjoint de la CIA, dans la série éponyme. Après un peu plus d’un an d’absence, Amazon MGM Studios a décidé de ramener Krasinski sur le devant de la scène en l’invitant à rejoindre le grand écran.

Un film « Jack Ryan » en préparation

Selon les informations rapportées par Deadline, Krasinski et Wendell Pierce, également vedette de la série « Jack Ryan », sont tous deux attachés à un film « Jack Ryan » sans titre. Ce film devrait être une extension de la série Prime Video qui s’est déroulée sur quatre saisons, de 2018 à 2023. Et comme ce film est présenté comme une suite à la série, ces deux étoiles ne seront pas les seules à revenir. Selon les informations de Deadline, Michael Kelly est actuellement en pourparlers pour rejoindre Krasinski et Pierce, reprenant le rôle de Mike November, le chef de station de la CIA.

Plus de détails sur le film « Jack Ryan »

Le film sera dirigé par Andrew Bernstein, qui a été producteur exécutif de la deuxième saison de la série d’espionnage. Même si cette saison a été la moins appréciée par le public et les critiques selon Rotten Tomatoes, Bernstein ne sera pas l’auteur du scénario du film. L’écriture sera confiée à Aaron Rabin, qui a été co-producteur exécutif et scénariste de la quatrième et dernière saison de la série. Tous deux sont des choix sûrs, familiers du personnage, ce qui garantit une base de qualité pour le film à venir.

L’état actuel de la franchise « Jack Ryan »

La série « Jack Ryan » s’est terminée l’année dernière avec la fin de la saison 4. Avec l’annonce de ce film suite, deux projets dans l’univers « Jack Ryan » sont en développement. L’autre projet est une série dérivée Prime Video qui a été annoncée en 2022 lorsque Prime Video a révélé que la série principale se terminait. Cette série dérivée mettrait en vedette Michael Peña dans le rôle de Domingo Chavez, qu’il a joué dans la saison 4 de « Jack Ryan ». Cependant, il y a longtemps que nous n’avons pas eu de nouvelles de cette série, donc son statut est loin d’être certain.