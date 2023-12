Ces personnages de Star Wars méritent leur propre série TV sur Disney+

L'univers de Star Wars s'agrandit, et les origines de certains personnages pourraient être des histoires fascinantes à raconter. Voici huit personnages qui mériteraient leur propre série. Et vous, quel personnage aimeriez-vous voir en vedette ?

Personnages de Star Wars méritant leur propre série

L’univers de Star Wars regorge de personnages passionnants dont les histoires restent en grande partie inexplorées. Il est temps de donner à certains d’entre eux leur propre série, à l’instar de ce que fait Marvel avec ses personnages.

Les personnages secondaires, des trésors inexploités

Plusieurs personnages secondaires, et même principaux, de Star Wars n’ont pas eu leurs histoires complètement développées. Pourtant, leurs origines sont probablement captivantes et mériteraient d’être racontées. De plus, ces histoires pourraient combler certaines lacunes de l’intrigue, enrichir le canon de Star Wars et donner un contexte supplémentaire à certains points de l’intrigue qui n’ont pas été entièrement expliqués.

Huit personnages qui méritent leur propre série

Voici huit personnages de Star Wars qui mériteraient d’avoir leur propre série : le Grand Maître Jedi Yoda, dont on sait peu de choses sur son éducation Jedi et son origine ; Poe Dameron, un personnage clé de la trilogie de suite de Star Wars ; Tala Durith, un officier impérial rebelle ; Kanan Jarrus et Hera Syndulla, dont les origines rebelles pourraient éclairer le futur de leur fils ; Bail Organa, un rebelle dès le début ; Ezra Bridger, qui a passé des années sur Peridea ; Sheev Palpatine, dont la jeunesse pourrait montrer comment il est devenu un puissant Seigneur Sith ; et Zeb Orrelios, dont l’histoire pourrait remplacer une série annulée de Star Wars.