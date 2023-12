Star Wars : pourquoi Lucasfilm a-t-il reporté la saison 2 d’Andor ?

Lucasfilm a officiellement retardé la deuxième saison de la série télévisée Andor alors qu'il ne restait que deux semaines de tournage.

Tl;dr La saison 2 d’Andor est reportée à 2025.

La production de la série télévisée a été interrompue en raison de grèves des acteurs et des scénaristes.

Lucasfilm a besoin de plus de temps pour produire de nouvelles séries.

2025 promet d’être une année importante pour Star Wars.

Un retard annoncé pour Andor et sa saison 2

La deuxième saison de la série à succès Andor, initialement attendue pour les prochaines années, a officiellement été reportée à 2025. Malgré un succès retentissant pour la première saison sur Disney+, la production de la deuxième saison a été stoppée nette en juillet, à deux semaines de la fin du tournage, en raison de grèves des acteurs et des scénaristes.

Les raisons du retard

Alors que l’on aurait pu penser que la reprise du tournage serait une priorité pour Disney, aucune nouvelle n’a été communiquée depuis la fin des grèves. Les raisons de ce report sont probablement plus complexes qu’il n’y paraît. En effet, il semble que Lucasfilm ait besoin de plus de temps pour produire de nouvelles séries. En 2024, le programme Star Wars ne prévoit que quatre séries télévisées, dont deux en live-action et deux en animation.

Le programme Star Wars de 2024

Le programme Star Wars de 2024 comprend les séries suivantes :

The Acolyte

Star Wars: The Bad Batch saison 3

Star Wars: Tales of the Jedi saison 2

Star Wars: Skeleton Crew

2025, une année prometteuse pour Star Wars

Malgré le report de la deuxième saison d’Andor, l’année 2025 s’annonce sous les meilleurs auspices pour Star Wars. En effet, la saison 4 de The Mandalorian est également attendue pour cette année. De plus, il est fort probable que d’autres séries animées soient en développement, de quoi ravir les fans de la première heure.