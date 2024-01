Ces personnages de la Saison 2 de “All Of Us Are Dead” qui pourraient ne pas survivre

Personne n'est à l'abri dans la prochaine saison 2 de "All of Us Are Dead", qu'il s'agisse de personnages secondaires ou de favoris des fans, après que la première saison ait été fidèle à son titre. Qui survivra à cette nouvelle saison ?

Tl;dr All of Us Are Dead saison 2, personne n’est à l’abri.

La saison 1 a confirmé que tous les personnages peuvent mourir.

Les personnages principaux font face à de nouveaux défis dans la saison 2.

Les chances de survie des personnages secondaires sont incertaines.

Le suspense plane sur la saison 2 de All of Us Are Dead

Dans le drama coréen à succès de Netflix, All of Us Are Dead, la saison 1 a laissé les spectateurs dans l’expectative. Alors que de nombreux personnages ont succombé, la survie des protagonistes de la saison 2 est incertaine. Le renouvellement de la série pour une deuxième saison laisse présager que tous ceux qui sont encore en vie à la fin de la première saison seront de retour, avec leurs propres défis à relever.

Les personnages principaux dans l’œil du cyclone

Les principaux personnages de All of Us Are Dead, On-jo, Su-hyeok, Nam-ra et Cheong-san, devront faire face à de nouveaux défis dans la saison 2. La question de la survie de Cheong-san, qui semblait avoir perdu la vie à la fin de la première saison, demeure sans réponse. Les survivants restants, des personnages secondaires aux favoris des fans, devront faire face à une menace constante de mort dans la deuxième saison.

Des personnages secondaires en sursis

Parmi les personnages secondaires, Dae-su, qui a conservé une attitude positive tout au long de la première saison, pourrait subir une perte tragique dans la deuxième saison. D’autres personnages, comme Hyo-ryeong, qui est restée forte tout au long de la première saison malgré sa timidité, pourraient également être en danger. Jae-ik, un personnage drôle et héroïque, pourrait devoir à nouveau risquer sa vie dans la deuxième saison. Enfin, les chances de survie de Ho-chul et Jae-ik, le duo comique de la série, sont également incertaines.