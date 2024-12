Ces méchants de Spider-Man encore absents du cinéma : le MCU devrait les intégrer

Il existe nombreux antagonistes qui n'ont jamais été présentés dans un film de la franchise Spider-Man.

Spider-Man a une riche galerie de méchants sous-exploitée.

Des antagonistes comme Hydro-Man, White Rabbit et Kaine pourraient être utilisés.

Le MCU pourrait correctement introduire des personnages comme Hobgoblin et Tombstone.

Les adversaires insoupçonnés de Spider-Man

La popularité de Spider-Man n’est pas seulement due à son caractère attachant ou à ses super-pouvoirs, mais aussi à son impressionnante galerie de méchants. Chacun d’entre eux apporte une menace unique et divertissante pour notre Tisseur. Bien que Sony ait malheureusement gaspillé certains de ces personnages, comme Kraven the Hunter, cela ne signifie pas que Marvel ne devraient pas exploiter ce riche réservoir de personnages.

Un potentiel inexploité

Le MCU a l’embarras du choix pour leur prochain projet Spider-Man. De nombreux adversaires de premier plan de Spider-Man ont déjà été utilisés, mais il reste un grand nombre de super-vilains que le MCU pourrait utiliser avec brio. Des personnages comme Hydro-Man, un homme transformé en eau suite à un accident, ou encore White Rabbit, une femme riche qui se rebelle contre sa vie en devenant une criminelle équipée d’armes high-tech, pourraient apporter une nouvelle dimension à l’histoire.

La saga du clone

La saga du clone, bien qu’elle ait été critiquée pendant des décennies, contient quelques personnages remarquables. Parmi eux, Kaine, le premier clone de Spider-Man, plus fort et plus rapide que l’original, pourrait offrir un nouvel angle et des défis inédits pour Spider-Man. Il serait le visage parfait pour lancer une série de films basés sur la saga du clone.

Les criminels du quotidien

Des personnages comme Tombstone, un boss de la mafia surpuissant, pourraient permettre d’explorer des histoires basées sur le crime, ancrant Spider-Man dans une réalité très tangible. Par ailleurs, le personnage de Hobgoblin offre une opportunité unique d’explorer la responsabilité de Spider-Man en faisant de Ned Leeds, un ami de Peter Parker, le méchant. Cela donnerait à Spider-Man une responsabilité personnelle dans la transformation de son ami, ajoutant une couche de complexité à son personnage.

En fin de compte, la galerie de méchants de Spider-Man offre d’innombrables possibilités pour le MCU. Il reste à voir comment ils choisiront d’exploiter ces personnages et les histoires qu’ils peuvent raconter.