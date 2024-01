Ces acteurs seraient parfaits pour incarner Nefertari Vivi dans la saison 2 de One Piece en live-action

Le succès de la première saison de One Piece est principalement dû à son casting. Alors qu'une seconde saison est en préparation, la série devra poursuivre sur cette lancée. Quels nouveaux personnages pourraient faire leur apparition ?

L’adaptation live-action de l’anime One Piece a connu un franc succès lors de sa première saison, en grande partie grâce à son casting judicieux. La deuxième saison, actuellement en développement, aura besoin de perpétuer cette tendance, notamment avec l’introduction du personnage de Nefertari Vivi.

L’arc Arabasta, que la deuxième saison de One Piece devra dépeindre fidèlement, est clairement une référence à l’Égypte. Compte tenu du contexte social actuel, le choix de l’actrice pour incarner Vivi sera décisif. Un mauvais choix pourrait mener à des accusations de “whitewashing”, un phénomène malheureusement récurrent dans l’industrie cinématographique.

Plusieurs actrices ont été envisagées pour le rôle de Vivi. Haley Lu Richardson, connue pour ses rôles dans Split, Ravenswood et Recovery Road, pourrait apporter une présence joviale à ce personnage. Yasmina El-Abd, malgré son jeune âge, a déjà prouvé son incroyable talent. Sa descendance égyptienne pourrait en faire un choix pertinent pour incarner Vivi. Yasmeen Fletcher, connue pour son rôle de Nakia Bahadir dans Ms. Marvel, est une autre candidate potentielle. Kiernan Shipka, malgré les controverses potentielles, pourrait également être envisagée grâce à sa longue expérience dans le milieu. Banita Sandhu et Naomi Scott sont également des candidates sérieuses pour le rôle.

On en pense quoi ?

Le choix de l’actrice pour incarner Vivi sera crucial pour la réussite de la deuxième saison de One Piece. Il faudra éviter à tout prix le “whitewashing” et opter pour une actrice qui rendra justice au personnage. Ce sera l’occasion de montrer une fois de plus que le respect de la diversité et de la représentativité sont des valeurs essentielles dans le monde du cinéma.