Ce Windows Dev Kit est le Mac mini du PC

Le Kit de développement (SDK) Windows 2023, un mini-PC Arm très intéressant. Pour les développeurs, mais pas uniquement.

Apple a connu un grand succès avec ses puces M. Ces SoC propulsent désormais presque tous les ordinateurs Mac. Mais Apple n’est pas le seul géant de la tech à lorgner sur l’architecture Arm. Microsoft veut aussi s’y mettre et promeut le développement Arm sur Windows. C’est pour cette raison que la firme de Redmond a publié son premier ordinateur basé sur Arm : le Kit de développement (SDK) Windows 2023.

Le Kit de développement (SDK) Windows 2023, un mini-PC Arm très intéressant

Cette machine, répondant au nom de code Projet Volterra, est propulsée par un processeur Snapdragon 8cx Gen 3, avec un GPU Adreno correspondant. Elle est livrée avec 32 Go de RAM LPDDR4x , 512 Go de stockage NVMe, 2 ports USB-C 3.2 Gen 2, 3 ports USB-A 3.2 Gen 2, un Mini DisplayPort et un port Ethernet. Il y a aussi un NPU embarqué, pour les algorithmes utilisant le machine learning et l’intelligence artificielle.

Microsoft propose cette machine à 699 €, soit 100 € de moins que le Mac mini avec puce M1 d’entrée de gamme. Cet appareil, bien sûr, est livré avec la puce M1, CPU huit cœurs et GPU, ainsi qu’un NPU 16 cœurs. Ceci étant dit, il n’a que 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour les ports, Ethernet, 2 ports Thunderbolt USB-C 4, 2 ports USB-A 3.1 Gen 2 et une prise jack.

Les spécifications en elles-mêmes ne veulent pas dire grand-chose. Apple a prouvé le potentiel de sa puce M1 depuis son introduction, même avec seulement 8 Go de RAM. La puce M1 fait bien mieux que la Snapdragon 8cx Gen 3. Et ce même avec Windows dans une machine virtuelle. La puce M1 remporte le test en monocœur et fait presque jeu égal avec la 8cx Gen 3 en multicoeur.

Pour les développeurs, mais pas uniquement

Toujours est-il que pour une minimachine Windows sous Arm, ce kit de développement est très intéressant. Microsoft le propose aux développeurs de logiciel, mais tout le monde peut l’acheter. Cela étant dit, l’intérêt est de tester et créer des logiciels pour l’architecture Arm. Arm connait une croissance rapide et il y a encore beaucoup d’applications et de jeux qui ne sont pas optimisés ou compatibles avec la plateforme. En créant un tel kit de développement, Microsoft espère pouvoir faire augmenter la part d’apps Arm natives.

Il n’y a, à l’heure actuelle, pas beaucoup d’alternatives à ce type de machine. On pourrait citer le Beelink GT4 5, mais il embarque un AMD Ryzen 9 5900HX. Pour l’Arm, dans ce format et cette puissance, il n’y a finalement que le Mac mini M1.

Et même si ce n’est pas l’intention de Microsoft, nous devrions bientôt découvrir des benchmarks de cette machine. Si les retours sont positifs, Microsoft pourrait peut-être décider de la proposer officiellement au grand public… À suivre !