Comment réinitialiser complètement un MacBook, un portable Windows ou un Chromebook

Réinitialiser complètement un MacBook, un portable Windows ou un Chromebook est une étape absolument nécessaire avant de donner la machine à un tiers. Voici comment procéder.

Une réinitialisation complète peut aider à faire tourner un ordinateur portable vieillissant un peu plus rapidement, mais c’est une opération absolument vitale à réaliser avant de donner l’appareil à quelqu’un, le revendre ou autre. Effacer toutes les apps, fichiers, dossiers et informations personnelles n’est pas nécessairement aussi évident que d’effacer la machine en elle-même.

Le principe général est toujours le même : sauvegardez vos données importantes, supprimez vos données personnelles et effectuez la réinitialisation d’usine. Dans les faits, la procédure diffère selon le type de machine.

Commençons par la fin

Vous pourriez vouloir commencer par nettoyer physiquement la machine. Pour ce faire, il suffit d’une bombe d’air comprimé et de quelques lingettes désinfectantes. Vous pourriez aussi, si vous désirez aller jusque-là, vouloir dévisser le châssis pour retirer la poussière accumulée sur les ventilateurs et autres ouvertures.

Une fois la machine propre, vous pouvez aussi nettoyer le chargeur et ses différents accessoires. Assurez-vous aussi que le chargeur est en bon état.

Réinitialiser un MacBook

Avant de penser à effectuer la réinitialisation à proprement parler, vous devez sauvegarder vos données importantes. Vous le faites probablement au jour le jour, tant mieux, mais si ce n’est pas le cas, il peut être temps de brancher un disque dur et de réaliser une sauvegarde via Time Machine. Si vous avez un compte iCloud, vous pouvez sauvegarder vos données là-bas.

Déconnectez-vous de partout

Déconnectez tous vos comptes avant d’effacer le disque dur de votre MacBook. iCloud, Localiser, iMessage, et tous les comptes logiciels individuels que vous pourriez avoir. Si vous utilisez un navigateur autre que Safari, comme Chrome ou Firefox, déconnectez-vous d’ici aussi. Partout où vous vous êtes connecté(e), déconnectez-vous.

Deux autres choses à faire avant de lancer la réinitialisation : désappariez les accessoires Bluetooth et réinitialisez la NVRAM – il s’agit de la mémoire qui contient les paramètres nécessaires au MacBook avant de charger macOS -. Pour ce faire, au démarrage, restez appuyé sur Option-Command-P-R.

Réalisez la réinitialisation sur un Mac

Si vous avez réalisé les étapes précédentes, vous êtes prêt à tout effacer. Sur un Mac Intel, redémarrez la machine et appuyez sur Command-R pour entrer en Mode Restauration. C’est différent sur un MacBook avec puce M1 ou M2.

Une fois dans le Mode Restauration, vous verrez une fenêtre avec les utilitaires macOS. Utilisez l’utilitaire de disque pour effacer le disque. Une fois fait, vous pourrez réinstaller macOS. Ensuite, vous arriverez à l’Assistant. Là, vous pouvez éteindre la machine et la donner à qui elle revient ou la configurer pour cette personne.

Réinitialiser un portable Windows

Commencez par sauvegarder les fichiers importants. Si vous avez besoin d’un disque externe, allez dans Paramètres > Mise à jour et Sécurité > Sauvegarde > Ajouter un disque et sélectionnez le disque externe. Cliquez ensuite sur Sauvegarder maintenant.

Déconnectez-vous de toutes vos apps

De nombreuses apps payantes demandent à ce que vous connectiez avec un compte, une clef de produit ou autre. Avant d’effacer votre disque, déconnectez toutes ces apps et ces comptes, autant que possible. Si vous avez besoin des clefs de produits pour vous ré-enregistrer sur une nouvelle machine, assurez-vous de bien les avoir. Si vous utilisez un autre navigateur que Edge, comme Chrome ou Firefox, déconnectez-vous.

Réalisez la réinitialisation sur un Windows

Allez dans Paramètres > Système > Restauration. En haut, vous verrez Réinitialiser ce PC. Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Tout effacer. Là, vous pouvez sélectionner la réinstallation de Windows depuis le disque local ou en téléchargeant depuis le cloud. Après cela, Windows va effacer tout le disque. La machine va redémarrer et l’assistant va apparaître. Vous pouvez éteindre et donner la machine ou la configurer pour celui ou celle à qui elle est destinée.

Déconnectez votre compte Microsoft

Si vous avez utilisé un compte Microsoft pour vous connecter sur la machine, supprimez-le de la machine. Connectez-vous sur votre compte depuis un autre ordinateur et cliquez sur l’onglet Appareils en haut de la page. Trouvez la machine que vous allez donner et en bas de la liste, vous verrez l’option pour supprimer cet appareil.

Réinitialiser un Chromebook

Les Chromebook sont les machines les plus faciles à donner. Parce qu’elles sont conçues pour le cloud. Google rend aussi très facile l’effacement des données et la suppression du compte Google.

Vérifiez tout d’abord le AUE

Avant d’envisager de donner la machine, vérifiez la date d’expiration des mises à jour automatiques. Google ne garantit pas les mises à jour de Chrome OS et Chrome pendant très longtemps. Chaque appareil a sa date d’expiration pour les mises à jour automatiques, la date AUE. Les modèles actuels ont droit à huit ans. Pour certains, c’est seulement un an ou deux.

Google maintient une liste officielle. Trouvez votre appareil et vous aurez votre date. Sinon, vous pouvez la trouver dans les paramètres du Chromebook (À propos de ChromeOS puis Détails supplémentaires)

Réalisez la réinitialisation sur un Chromebook

Powerwash est l’outil intégré natif pour réinitialiser un Chromebook. Une fois vos fichiers importants sauvegardés, lancez Powerwash pour effacer tout le système et redémarrer. Lorsque la machine redémarre, elle est comme neuve.

Le processus de Powerwash prend moins d’une minute. Cherchez “powerwash” dans les paramètres sur votre machine.

Supprimez le Chromebook de votre compte Google

Bien que vous ayez supprimé votre compte sur le Chromebook, vous n’avez pas supprimé le Chromebook de votre compte. Connectez-vous sur votre compte Google et allez dans les paramètres de Sécurité. Si vous utilisez le navigateur Chrome, cliquez sur l’avatar de votre compte et sélectionnez Gérer votre compte Google dans le menu déroulant.

Dans la section Sécurité, faites défiler jusqu’à la section Vos appareils. En bas de cet encadré, cliquez sur Gérer les appareils et trouvez le Chromebook en question. Sélectionnez alors Déconnecter. Vous pouvez alors offrir le Chromebook à qui vous voulez.