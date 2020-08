Ce Rubik’s Cube Connecté vous permet de vous affronter à distance

Le Rubik's Cube est un casse-tête qui peut vous faire passer par toutes sortes d'émotions. Crise sanitaire oblige, défier ses amis n'est plus trop possible. À moins que vous ne craquiez pour cette version connectée.

Résoudre un Rubik’s Cube peut être extrêmement frustrant mais aussi très satisfaisant lorsque vous comprenez enfin comment y parvenir facilement. Il est aussi très impressionnant de voir la rapidité de certains à résoudre ces puzzles durant des compétitions. Ou les défis qu’ils réalisent pour les résoudre dans des situations toujours plus complexes. Malheureusement, avec la pandémie de Covid-19, les compétitions physiques ne sont pas franchement une bonne idée. D’où cette nouvelle version !

Rubik’s dévoile un Connected Cube

La bonne nouvelle, c’est que les équipes de Rubik’s viennent de dévoiler une nouvelle version de leur cube baptisée le Connected Cube, le Cube Connecté en français. Il s’agit là d’un Rubik’s Cube “intelligent”, appairé à votre smartphone ou votre tablette et qui va être en mesure de suivre vos progrès en temps réel et bien évidemment de mesurer le temps mis pour le résoudre. Autrement dit, les spécialistes de la discipline pourront participer à des compétitions virtuelles en restant tranquillement chez eux, en sécurité.

Pour pouvoir s’affronter à distance, tranquillement chez soi

Cette nouvelle version du cube permettra aussi d’ouvrir la compétition à un plus grand nombre de participants, des participants qui ne pourraient pas par exemple se rendre sur les lieux des compétitions. Cela étant dit, pour pouvoir connecter le cube à un appareil mobile, il aura fallu altérer légèrement son design. Le Rubik’s Connected Cube est ainsi donc différent du Rubik’s Cube traditionnel.

La forme et le style ne changent pas, heureusement, mais il est plus lourd qu’un cube normal et se voit dépourvu d’aimants. Autrement dit, les spécialistes de la discipline auront plus de difficultés à atteindre leurs temps habituels. Aucune information concernant le tarif de ce Connected Cube mais les précommandes doivent ouvrir le 18 août. À suivre !