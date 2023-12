Ce remake amateur de Zelda: Link’s Awakening permet de visualiser l’île en entier grâce à un zoom out

La version PC inclut également des transitions fluides pour la caméra et prend en charge les 120 FPS. Ces ajouts rendraient-ils votre expérience de jeu plus agréable ?

Un adepte non identifié de Nintendo a brillamment renouvelé le classique de la Game Boy, “The Legend of Zelda: Link’s Awakening“. Toutefois, il l’a réimaginé avec une touche qui le distingue de la restauration officielle de 2019. Un format large, adopté pour ce remake PC, offre un support de haute cadence et la possibilité d’élargir la vue pour englober une plus grande partie, voire la totalité de l’Île de Koholint.

Le port non officiel, connu sous le nom de Link’s Awakening DX HD, est considéré comme un hommage affectueux à l’original de 1993 et à sa réédition en couleur de 1998. Avec un support de 120 images par seconde (IPS), le développeur décrit cette réplique comme offrant une “fluidité inégalée”.

Le port fait également disparaître les transitions de l’original, qui chargeait un nouvel écran à chaque fois que vous passiez au suivant. Ici, la caméra se déplace en douceur pendant que Link se promène sur l’île, une prouesse qui a sans doute demandé un effort considérable à son créateur anonyme.

I've found out that there's a port of Zelda Link's Awakening for PC and I'm amazed with it. This version not only offers widescreen support, but the game now runs at a single screen without any transitions and you can zoom out to see more of the overworld. pic.twitter.com/yQBbbFeytn

— Vinícius Medeiros (@VinciusMedeiro6) December 13, 2023