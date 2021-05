CD Projekt RED : Konrad Tomaszkiewicz, le directeur de The Witcher 3, s’en va

CD Projekt RED a mené une enquête de plusieurs mois sur les allégations portées contre Konrad Tomaszkiewicz, principalement de l’intimidation auprès de ses collègues, mais n’a finalement rien trouvé d’accablant. Le mal étant fait, il a pris la décision de démissionner alors qu’il devait être responsable du prochain opus de la licence The Witcher. Dans un message adressé aux équipes de développement, il explique que beaucoup de personnes ressentent de la peur, du stress ou de l’inconfort en travaillant avec lui et qu’il s’excuse pour “tout le mauvais sang” causé.

