Capcom voudrait proposer Resident Evil Village sur PS4 et Xbox One

Avec l'arrivée imminente des consoles next-gen, c'est l'éternel ballet des générations et de leurs jeux. Entre jeux de la génération actuelle et ceux exclusifs à la next-gen, on retrouve nombre de titres cross-gen. Et il pourrait y avoir Resident Evil Village.

Resident Evil Village a été annoncé il y a peu par Capcom, comme un titre exclusif aux consoles next-gen que sont les PS5 et Xbox Series X/S qui plus est. Un bon point, ou un mauvais d’ailleurs, c’est selon, mais l’on apprend aujourd’hui que le jeu de Capcom pourrait arriver plus tard sur les consoles de la génération actuelle à savoir les PS4 et Xbox One.

Resident Evil Village sera-t-il porté sur PS4 et Xbox One ?

Resident Evil Village pourrait ainsi donc rejoindre une liste déjà bien fournie de jeux next-gen qui seront aussi portés sur les consoles actuelles. C’est durant sa présentation au Tokyo Game Show que le studio Capcom a annoncé que son huitième opus (principal) de la saga Resident Evil pourrait, qui sait, arriver un jour sur PlayStation 4 et Xbox One.

Capcom y réfléchit sérieusement

“Bien que Resident Evil Village soit actuellement développé spécifiquement pour les consoles next-gen et pour les PC, nous cherchons à proposer aussi cette expérience sur PlayStation 4 et Xbox One.” Voici ce que déclarait un producteur de Capcom, des propos recueillis via un traducteur. “Nous cherchons à le faire mais nous ne pouvons faire aucune promesse. Cela étant dit, nous ferons notre possible pour proposer une expérience de survival horror de grande qualité pour les consoles de la génération actuelle.”

Si Capcom parvenait à produire un portage, Resident Evil Village serait le troisième jeu AAA “next-gen” à être annoncé aussi pour les consoles actuelles, après Spider-Man Miles Morales et Horizon Forbidden West. Une stratégie qui fait des heureux et qui en laisse aussi d’autres assez dubitatifs, certains craignant que cette volonté de faire du cross-gen ne vienne entraver les possibilités offertes par la next-gen. Le bon point dans tout cela, c’est que les joueurs PS4 et Xbox One qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas passer à la next-gen tout de suite pourront profiter de ces titres eux aussi. Dans le cas de Resident Evil Village, rien n’est encore certain. Et il faudra patienter davantage que pour la version next-gen. À suivre !