Capcom refuse de se faire racheter par Microsoft

Alors que l'industrie vidéoludique est en pleine période de consolidation, l'éditeur japonais Capcom affirme vouloir rester indépendant.

Lors du Tokyo Game Show 2023 au Makuhari Messe de Chiba à Tokyo, Haruhito Tsujimoto, responsable des opérations chez Capcom, a expliqué au micro de Bloomberg qu’il déclinerait poliment une offre de rachat de Microsoft car il pense qu’il serait préférable qu’ils restes des partenaires égaux.

Japanese video game studio Capcom says high-quality games should become more playable on a wider range of smartphones in the next few years.

COO Haruhiro Tsujimoto breaks down the company’s strategy to expand its library of games https://t.co/P0N8DYiRSy pic.twitter.com/VkbHrFgQoO

— Bloomberg TV (@BloombergTV) September 25, 2023