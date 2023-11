Call of Duty: Warzone sanctionne les tricheurs en coupant leurs parachutes pour un “splatch” fatal

Il les fera se précipiter vers le sol après leur déploiement. Qu'est-ce qui pourrait causer un tel incident, à votre avis ?

Il est communément admis que les développeurs de Call of Duty ont toujours une longueur d’avance sur les tricheurs, protégeant ainsi l’expérience de jeu des joueurs réguliers. Leur dernière initiative pour contrer la fraude est sans doute la plus singulière à ce jour.

Il s’agit d’une fonction nommée de façon appropriée “Splat”. Quand un tricheur est détecté, le système désactive de temps en temps leur parachute, les précipitant vers le sol jusqu’à ce qu’ils, disons, fassent “Splat”. L’idée est d’attirer autant d’attention que possible sur le tricheur, rendant ainsi “immédiatement évident” qui tente de manipuler le système.

Encore mieux, il n’est pas nécessaire que le système ait flagué le joueur comme tricheur avant son déploiement. Si une fois au sol, une fraude est détectée, le logiciel accélérera le saut suivant pour créer le même effet de surprise. Pour ce faire, les algorithmes de machine learning doivent repérer un comportement suspect avéré pour qu’il soit activé.

Les programmeurs assurent que ce n’est que le début, car ils ont développé “de nombreux nouveaux tours” qui seront révélés à l’avenir. En ce sens, “Splat” n’est que la dernière mesure anti-tricherie. Auparavant, les tricheurs étaient empêchés de voir les adversaires ou le système clonait de vrais joueurs pour les désorienter. En cas de résistance, l’arme du tricheur était tout simplement retirée.

L’avis de la rédaction

Il reste à voir si le tout récemment sorti Call of Duty: Modern Warfare III bénéficiera de ce nouveau système “Splat”. Cependant, nous apprécions l’approche innovante et légèrement humoristique des développeurs pour lutter contre les tricheurs. En plus d’améliorer l’expérience de jeu pour les joueurs honnêtes, cela montre clairement que la tricherie ne paie pas et attire même une attention embarrassante. Ainsi, les développeurs envoient un message fort : tout acte déloyal sera non seulement détecté, mais aussi puni de manière divertissante.