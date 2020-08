Call of Duty Warzone : 75 millions de joueurs actifs, le Battle Royale du confinement

Loin des 350 millions de joueurs de Fortnite, le Battle Royale free-to-play de Call of Duty : Modern Warfare s'est forgé une belle communauté en seulement cinq mois d'existence.

Après avoir recensé 50 millions de joueurs en un mois puis 60 millions en deux mois, Call of Duty : Warzone a désormais atteint plus de 75 millions de joueurs en cinq mois. L’éditeur américain Activision précise que les heures de jeu ont été multipliées par huit suite au confinement à cause de la pandémie de coronavirus. Le Battle Royale devient un sérieux concurrent pour les autres titres du genre, mais va devoir renouveler son contenu de manière régulière pour convaincre de nouveaux utilisateurs d’ici les prochaines semaines ou prochains mois. L’arrivée sur les consoles next-gen de Sony et Microsoft devrait également faire grimper le nombre de joueurs.

Over 75 million #Warzone players. Thanks for dropping in with us. pic.twitter.com/6weFSphgLz — Call of Duty (@CallofDuty) August 4, 2020

Les nouveautés de la saison 5 de Call of Duty : Modern Warfare

Activision propose quatre cartes pour le mode multijoueur, trois cartes supplémentaires pour Warzone, deux armes gratuites ainsi que du contenu PlayStation exclusif pour cette nouvelle saison de contenus.

Les nouvelles cartes

Livestock (Escarmouche) – Cette petite carte champêtre possède une grange centrale pour des combats tactiques, rapides et frénétiques en Escarmouche

Verdansk International Airport (Guerre terrestre) – Faites en sorte que ce tarmac ne soit pas votre dernière demeure. Ce lieu très populaire de Warzone débarque dans Guerre terrestre. Utilisez les espaces intérieurs et extérieurs pour remporter la victoire. Attention aux tanks !

Petrov Oil Rig (6v6) – Affrontez vos ennemis sur une plate-forme pétrolière opérationnelle composée de cinq sections distinctes dans une carte à la conception flexible où tous les styles de jeu peuvent briller

Suldal Harbor (6v6) – Ce dock animé n’est probablement pas le meilleur endroit pour amarrer votre navire, mais vous y trouverez des joueurs cherchant à se frayer un chemin entre les stands de vente de poissons, les zones de pêche et les zones administratives sous les intempéries

Les nouveaux lieux

Stade – N’atterrissez pas sur le toit, entrez directement dans le bâtiment. Le stade ne comporte pas qu’un terrain de jeu, frayez-vous un chemin parmi les rangées de sièges, découvrez le parking sous-terrain et repensez votre stratégie pour remporter la victoire face à vos adversaires dans le stade. Ne vous laissez pas distraire par les stands de vente en chemin

Gare – Prenez un billet et explorez cette zone étendue près de la promenade. Profitez des salles inédites, des intérieurs ainsi que des nouvelles possibilités pour récupérer de l’équipement et pour affronter vos adversaires dans la gare de train. Les combats ne seront plus les mêmes !

Train de marchandises en marche – Voyagez avec votre escouade et débarrassez-vous de vos ennemis pendant le trajet sur le train de marchandises. Suivez le trajet pour échapper au gaz, descendez du train ou accédez à une nouvelle zone en toute discrétion, sans le bruit d’un moteur de véhicule

Les nouvelles armes

Mitraillette ISO (Niveau 15) – Légère et fiable, l’ISO est une mitraillette à cadence de tir rapide, conçue à la perfection

Fusil d’assaut AN-94 (Niveau 31) – Ce fusil possède une capacité de rafale unique où la première balle est instantanément suivie par une seconde avec presque aucun recul. Apprenez à maîtriser ce mécanisme unique pour infliger des dégâts dévastateurs et meurtriers dans chaque partie

Le contenu PlayStation exclusif

Survie dans Crash : Un site de crash populaire sera le théâtre de la toute dernière carte jouable du mode survie. Profitez des longues lignes de visibilité ou accédez aux toits et bouclez un bâtiment pour survivre aux vagues d’ennemis. Obtenez des séries d’éliminations, réapprovisionnez votre équipement, et faites le plein de munitions entre chaque manche pour équiper votre quatuor

Pack de combat Warzone : Apparence équipe “le Footballeur” pour Zane (cette apparence déverrouille l’opérateur, si vous ne le possédez pas encore), plan d’arme épique “À la volée”, montre épique “Prolongations”, porte-bonheur épique “Étincelles”, carte de visite épique “Tir décisif”, emblème épique “Fierté des étincelles” et jeton double EXP de 60 minutes

Plan d’arme Grand Rapids : Consultez vos missions dans l’onglet Défis et terminez chaque tâche dans l’objectif à plusieurs étapes pour l’obtenir. Il comprend un éclat bleu glacial/métallique et s’accompagne de plusieurs accessoires dont “Pas de crosse” pour un style de jeu mobile et souple

Le passe de combat se met à jour

Shadow Company, un groupe militaire privé d’élite explosif et sinistre, accompagne l’arrive de cette nouvelle saison – Déverrouillez instantanément le chef de la Shadow Company, Marcus “Lerch” Ortega au niveau 0 avec l’achat du passe. Les joueurs peuvent également déverrouiller trois pistes de guerre, un nouvel élément personnalisable qui vous permet d’écouter des musiques spécifiques lorsque vous conduisez un véhicule (100 niveaux de contenu dont 10 apparences d”opérateurs et missions, des plans d”arme légendaires, l’exécution “Plus jamais”, jusqu’à 1300 points Call of Duty et plus encore)

La saison 5 de Call of Duty : Modern Warfare se dévoile en trailer