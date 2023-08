Call of Duty va afficher publiquement les tricheurs. Une nouvelle solution dans l'escarcelle de Team Ricochet.

Les tricheurs dans Call of Duty sont désormais affichés en place publique et en temps réel lorsqu’ils se font éjecter d’une partie. La dernière saison de CoD: Modern Warfare II et CoD: Warzone saison 5 a été lancée cette semaine et la mise à jour inclut, notamment, l’introduction du système anti-cheat Ricochet.

Lorsque Ricochet détecte et retire un “joueur à problème”, le jeu avertit tout le monde dans la partie de l’événement, et ce, au beau milieu du tableau des scores. Ceci permet à tous les joueurs de savoir qu’ils ont joué avec un tricheur et aussi que les systèmes d’Activision ont été en mesure de détecter cette personne et de l’éjecter du jeu.

Il n’est pas vraiment nouveau pour un jeu que d’informer les joueurs que quelqu’un a été retiré parce qu’il trichait. BattleBit Remastered, un petit de tir à la première personne en ligne massivement multijoueur, informe ainsi chaque fois qu’un tricheur est banni.

Une nouvelle solution dans l’escarcelle de Team Ricochet

Quoi qu’il en soit, il s’agit là d’une mise à jour bienvenue de Team Ricochet, qui a tenté tout un tas de tactiques pour venir mettre des bâtons dans les roues des tricheurs et essayer de les identifier pour les éjecter des parties. Ces dernières années, Call of Duty a par exemple rendu les tricheurs incapables de voir les ennemis et leur a même retiré leurs armes. Plus récemment, Team Ricochet a déployé des clones de vrais joueurs dans les parties des tricheurs présumés. Si un potentiel tricheur interagit avec l’un de ces clones, il devient évident qu’il triche.