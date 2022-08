Call of Duty : Modern Warfare II dévoilera son multijoueur le 15 septembre. Les dates des bêta sont déjà calées et de nombreuses informations restent encore à dévoiler.

Activision et Infinity Ward dévoileront le mode multijoueur de Call of Duty : Modern Warfare II ainsi qu’un certain nombre d’autres détails durant l’événement de présentation Next qui aura lieu le 15 septembre prochain. Les deux entités ont aussi annoncé qu’un accès anticipé à la bêta sera disponible les 16 et 17 septembre sur les consoles PlayStation et une version bêta ouverte avec crossplay sera proposée sur toutes les consoles et PC à partir du 24 septembre.

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, il vous faudra précommander le jeu pour pouvoir profiter des versions bêta, en accès anticipé ou ouverte, et les possesseurs de console PlayStation seront les premiers servis. Après l’accès anticipé, les utilisateurs PlayStation 4 et PlayStation 5 auront droit à la bêta ouverte du 18 au 20 septembre, et ensuite, les joueurs Xbox et PC pourront découvrir la bêta crossplay en accès anticipé les 22 et 23 septembre, avec les joueurs PlayStation qui en profiteront aux mêmes dates. Enfin, la bêta ouverte (crossplay) sera disponible sur toutes les plates-formes entre les 24 et 26 septembre.

Outre le mode multijoueur, Infinity Ward expliquait qu’il montrerait “le futur proche de ce à quoi Call of Duty ressemblera, avec de nombreux détails supplémentaires concernant Modern Warfare II, des informations au sujet du prochain Call of Duty : Warzone et d’autres sur la version mobile de Call of Duty : Warzone (aussi connu sous le nom de Projet Aurora).” Le studio a aussi promis que vous pourrez voir des YouTubers jouer à ces jeux en temps réel. Quelques surprises sont même prévues.

Si vous n’avez pas encore précommandé le jeu, il est toujours possible d’obtenir un code bêta pour l’accès anticipé auprès de nombreux streamers et YouTubers. Modern Warfare II est le successeur direct du Call of Duty : Modern Warfare de 2019, basé sur la série Modern Warfare originale lancée en 2007. Ce nouveau titre devrait arriver le 28 octobre prochain. Il coûtera environ 70 €, sur toutes les plates-formes.