Bybit une bonne alternative à Binance pour investir ou trader des cryptos ?

Bybit et Binance sont des plateformes extrêmement populaires auprès des amateurs de cryptomonnaies. Dans cet article, nous allons nous intéresser à leurs forces, faiblesses, ainsi qu’à ce qui les différencie.

Depuis quelques années, les cryptomonnaies connaissent un incroyable essor et apparaissent comme une véritable révolution dans le domaine de la finance et de l’investissement. L’exemple le plus connu n’est autre que le Bitcoin, dont le cours a été multiplié par plus de 20 000 en seulement 10 ans, passant de 2 $ à plus de 50 000 $.

Mais quel est donc le secret des investisseurs et des traders en cryptomonnaies pour atteindre de tels gains? La plupart d’entre eux vous l’avoueront : identifier la plateforme la plus adéquate pour effectuer des transactions constitue l’un des éléments-clés de leur succès.

Pour chaque investisseur, débutant comme confirmé, il est crucial d’adopter une plateforme qui permet de maximiser ses profits. Cela nécessite un certain effort de recherche parmi les nombreuses plateformes d’échanges de cryptomonnaies. Chacune d’entre-elles possède ses spécificités, ses forces ainsi que ses faiblesses.

Intéressons-nous donc de plus près à Bybit ainsi qu’à Binance, deux plateformes majeures pour l’échange et l’investissement en cryptomonnaies.

Bybit – Aperçu : Fondé en Mars 2018, Bybit est une entreprise établie à Singapour, et qui possède la particularité d’être l’un des échanges cryptos avec la croissance la plus forte sur le marché, avec déjà plus de 1,5 million d’utilisateurs séduits par des promotions attractives et un produit de qualité.

Binance – Aperçu : Lancé en 2017, Binance est incontestablement l’échange leader sur le marché crypto. La plateforme bénéficie d’une gamme complète de services et de fonctionnalités afin de répondre aux attentes des traders aguerris, mais aussi à celles des investisseurs débutants.

Comparatif : pour les débutants en cryptomonnaies

Achat de cryptos

Contrairement à Binance qui exige désormais que ses nouveaux utilisateurs se soumettent à un processus de vérification d’identité (KYC), Bybit permet à quiconque souhaitent acheter des cryptomonnaies d’utiliser sa carte bancaire ou d’effectuer un virement pour acheter des cryptos sur sa plateforme.

Le processus est extrêmement simple et il suffit de choisir son prestataire de service parmi les 4 disponibles afin de convertir ses euros (ou autre monnaie fiat) en cryptos (Bitcoin, Ethereum et USDT).

L’absence de processus de vérification d’identité permet ainsi aux utilisateurs de Bybit d’effectuer leurs achats de cryptos de façon quasi instantanée, sans avoir à divulguer leur identité à une plateforme tierce, ce qui constitue un véritable atout pour quiconque souhaite préserver son anonymat en ligne.

Récompenses de bienvenue et programme de parrainage

Bybit propose un système très avantageux de récompenses pour ses nouveaux. Ainsi, les nouveaux venus peuvent recevoir jusqu’à 50 USDT de bonus en effectuant un dépôt dans les 48 heures suivant leur inscription. Par ailleurs, de nombreuses récompenses attendent les utilisateurs lorsqu’ils effectuent des tâches diverses et variées telles que:

Trader pendant 3 jours consécutifs (5 USDT)

Utiliser la fonction « Stop Loss » (5 USDT)

Définir une stratégie de trading dans l’application mobile (5 USDT)

Toutes ces récompenses permettent à l’utilisateur de mieux se familiariser avec la plateforme et d’augmenter son capital de trading/investissement en cryptos pour éventuellement augmenter ses gains.

Programme de parrainage

Bybit offre une formule de parrainage unique aux utilisateurs susceptibles de recommander la plateforme à leurs amis. Cette formule permet ainsi de toucher 20 USDT de récompense pour chaque nouveau parrainage (utilisateur inscrit sur recommandation par partage de lien de parrainage). Contrairement à la plupart des échanges de cryptos où le parrainage donne uniquement droit à une commission sur les frais de trading, Bybit offre à ses utilisateurs des récompenses dès l’inscription des filleuls.

Comparatif : pour les traders

Frais de transaction

L’un des atouts majeurs de Bybit réside dans sa politique de frais extrêmement avantageuse par rapport à d’autres échanges tels que Binance, Kraken, FTX et autres Coinbase.

Comme récapitulé dans le tableau ci-dessous, les ordres de type « Limite », c’est-à-dire ceux passés à un prix déterminé, ne font l’objet d’aucuns frais de transactions et rapportent même une commission à l’utilisateur. Les ordres de type « Marché », permettant à l’utilisateur d’acheter ou de vendre immédiatement ses actifs, sont soumis à des commissions avec un taux relativement bas

Comme vous pouvez le constater, utiliser Bybit vous coûtera beaucoup moins cher en frais de transactions que les autres échanges.

Services disponibles

Alors que Bybit se positionnait jusqu’à récemment comme un échange crypto principalement adressé aux traders aguerris, la plateforme a depuis énormément évolué et a développé une gamme de services et de fonctionnalités aussi large que celle de ses concurrents, avec quelques produits inédits. Voici l’inventaire de ces fonctionnalités:

Achat de cryptos : Service pour convertir son argent en monnaie fiat (type EUR, USD, etc) en cryptos

Spot trading : Acheter et trader des cryptos en temps réel: plus de 40 cryptos différentes disponibles sur la plateforme

Dérivés : Trader des contrats dérivés avec levier (jusqu’à x100): plus de 35 paires déjà listées

Launchpad : Bybit offre désormais à ses utilisateurs la possibilité d’investir dans des projets cryptos en phase de lancement. Le premier projet proposé, BitDAO, sera disponible pour les utilisateurs Bybit courant septembre 2021

Minage et ByFi Center : Pour tous les utilisateurs désireux d’effectuer des opérations de minage ou générer un revenu passif stable sur leur portefeuille crypto, ce service permet d’économiser du temps en simplifiant grandement le processus

Sécurité

La sécurité constitue une préoccupation majeure pour tous les utilisateurs d’échanges crypto. Or Bybit se positionne comme l’une des plateformes les plus sûres à l’aide des procédés suivant :

Technologie SSL pour sécuriser les communications et empêcher les attaques de type « phishing »

Bybit ne stocke pas les cryptos de ses utilisateurs dans des portefeuilles actifs, ce qui évite tout piratage. Le gros des actifs est conservé dans un portefeuille dit « froid » , préservant vos cryptos de tout piratage.

En outre, Bybit utilise le processus de multi-signature dans le but de sécuriser les cryptos pendant qu’elles sont déplacées d’un portefeuille à un autre.

Grâce à ces dispositifs, Bybit n’a jamais essuyé de cyberattaque, contrairement à Binance qui s’était fait dérober 40 millions de dollars en cryptos en 2019.

Bybit est une plateforme encore relativement méconnue en France, mais qui possède une base d’utilisateurs grandissante et qui offre une alternative de choix pour quiconque souhaite investir ou trader des cryptomonnaies. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le service client ou à joindre l’équipe francophone de la plateforme via Telegram ou Twitter (liens disponibles ci-dessous)