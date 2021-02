Bungie annonce des initiatives majeures pour son expansion

L'avenir du studio indépendant américain Bungie se dessine avec de nombreux investissements.

Pour soutenir les multiples projets de ses équipes, Bungie est actuellement en train d’agrandir et reconcevoir son siège social à Bellevue, dans l’État de Washington, en banlieue Est de Seattle, avec l’aide de l’agence d’architecture NBBJ. Ce dernier va ainsi passer de 7800 à plus de 18.000 mètres carrés de surface et se présentera à l’avenir comme un quartier collaboratif afin de mieux soutenir l’esprit de collaboration créative qui définit le studio : “L’objectif principal de cette expansion est de renforcer l’engagement de Bungie sur le long terme pour développer Destiny, afin de raconter de nouvelles histoires dans l’univers de Destiny, et de créer de nouveaux mondes n’étant pas encore annoncés et faisant part intégrante de sa propriété intellectuelle.”

Hey what're folks talking abo–OH!😅 If you're excited about the growth of our studio, so are we!

https://t.co/LWN0B4Sk5m — Bungie Careers (@BungieCareers) February 18, 2021

Les travaux seront finalisés en automne 2022. Dans le courant de cette même année, Bungie ouvrira son premier bureau international à Amsterdam : “Il représentera le développement des affaires internationales de l’entreprise et accueillera les divisions de l’édition et du marketing en constante évolution, assurant l’engagement permanent de celle-ci à unifier et agrandir sa communauté de joueurs passionnés à travers le monde.”

De nouvelles têtes au sein de Bungie et du conseil d’administration

Pour exploiter la licence Destiny à travers différents médias et donner naissance à une nouvelle propriété intellectuelle d’ici 2025, Bungie s’est entouré de Luis Villegas (directeur des techniques informatiques), Danielle Porter (directrice financière), Don McGowan (avocat général), Jonny Ebbert (directeur de la création), Zach Russel (directeur général) et Jason Jones (directeur de la vision d’entreprise). A noter que Mark Noseworthy (vice président, univers de Destiny) et Luke Smith (directeur exécutif de la création, univers de Destiny) vont désormais superviser et préparer l’extension de l’univers de Destiny, sachant que Justin Truman a pris en charge le développement de la direction de Destiny 2.

Enfin, Bungie a annoncé l’arrivée de deux nouveaux membres à son conseil d’administration, à savoir Trace Harris, cadre en finances et stratégie, et Pamela Kaufman, présidente des biens de consommation à échelle mondiale pour ViacomCBS. Elles rejoignent Simon Zhu de NetEase. “Nous sommes reconnaissants et touchés que notre succès indépendant nous permette d’investir dans des personnes aussi talentueuses et dans notre nouveau siège social cette année, et nous sommes ravis d’accueillir Trace Harris et Pamela Kaufman dans notre conseil d’administration“, annonce Pete Parsons, PDG chez Bungie. “Ces dernières années ont été marquées par de nombreuses occasions et une incroyable croissance pour Bungie. Nous sommes le foyer de certaines des personnes les plus brillantes de l’industrie, et nous avons hâte d’agrandir notre équipe de talents cette année, ainsi que les ressources nécessaires pour les soutenir. Pamela et Trace apportent une expérience incroyable en médias et divertissements, et nous avons hâte de mettre leurs talents à profit tout en continuant de construire le futur de notre entreprise.“