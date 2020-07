Bungie – Activision : un partenariat “mal barré dès le départ” selon Marty O’Donnell

Marty O'Donnell parle du partenariat entre Activision et Bungie.

Ancienne figure incontournable de Bungie avant un divorce qui aura fait couler beaucoup d’encre, Marty O’Donnell estime que le partenariat avec l’éditeur américain Activision en 2010 était une mauvaise idée dès le début : “J’étais à la direction et au board des directeurs lorsque nous sommes allés chez Activision, s’il faut blâmer un groupe pour être parti chez eux, j’en fais partie. Nous étions sept, je crois, à avoir signé cet accord avec Activision. Nous connaissions les risques dès le départ, et cela s’est passé aussi mal que ce à quoi nous nous attendions. Je sus le seul qui va dire ça, si l’on met de côté ceux qui ne bossent plus chez Bungie. Et quiconque ne travaille plus pour Bungie vous le dira, c’était mal barré dès le départ. Si vous y êtes encore vous aurez un discours plus policé, du genre ‘ça a été un bon partenariat, et blablabla’.”

Si lui et ses anciens collègues ont tout de même accepté cette collaboration, c’est notamment grâce à une clause qui permettait de revenir en indépendant tout en gardant la licence Destiny : “Ce n’était pas un mariage idyllique. Le truc, c’est que je me souviens du jour, et de la raison pour laquelle nous avons rejoint Activision. Ce n’était pas simplement pour l’argent, mais parce que, dans le contrat, il était spécifié que la propriété intellectuelle ne leur appartenait pas“. Il a d’ailleurs évoqué la séparation surprise l’année dernière entre le studio et l’éditeur : “Une partie de moi se disait qu’il était temps, une autre espérait que Bungie serait racheté (ndlr : par Activision ou une autre société) pour que mes parts le soient aussi.”

