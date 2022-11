Build A Rocket Boy va s’installer à Montpellier en 2023

Après avoir recruté plusieurs développeurs de Montpellier, Build A Rocket Boy annonce la création d'une filiale au sein de la préfecture du département de l’Hérault en région Occitanie.

Après un quartier général situé à Édimbourg (Écosse) et un centre d’opérations à Budapest (Hongrie), Build A Rocket Boy s’étend en France, et plus précisément à Montpellier, avec un centre de talents pour étoffer les effectifs du studio indépendant créé par Leslie Benzies, vétéran de l’industrie vidéoludique passé par Rockstar Games, dans le but de mener à bien le développement d’Everywhere, une expérience multivers mélangeant jeu vidéo, aventure, créativité et exploration.

Leslie Benzies, président et game director chez Build A Rocket Boy, déclare :

Je suis heureux que de fantastiques vétérans de l’industrie se dirigent vers notre studio de Montpellier. Les talents présents dans la zone de Montpellier qui nous ont rejoints l’année passée, ont fait monter Everywhere un cran au-dessus au niveau de la qualité. S’implanter et ouvrir des bureaux en France va permettre de grandement nous développer et est donc la prochaine étape naturelle dans l’évolution de Build A Rocket Boy.

Plusieurs investisseurs misent sur Build A Rocket Boy et Everywhere

Depuis plusieurs années, Build A Rocket Boy peut compter sur l’aide d’investisseurs chinois et américains, comme Galaxy Interactive, NetEase, eWTP Innovation Fund ou encore Creative Artists Agency, pour financer le développement d’Everywhere, un jeu multi-monde qui brouille la frontière entre la réalité et le numérique, mais également recruter les meilleurs experts du marché.

Leslie Benzies explique :

Nous avons la chance d’avoir de grands partenaires qui partagent notre vision et qui ont investi dans le studio pour nous permettre de donner vie à Everywhere. Nous sommes également très heureux de constater que les tendances actuelles dans l’industrie des jeux vidéo, ainsi que la créativité et la passion du public mondial, s’alignent davantage sur notre vision d’Everywhere.