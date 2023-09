Breakers : Unlock the World, un RPG d’animation

Vic Game Studios dévoile Breakers : Unlock the World.

Développé par les coréens de chez Vic Game Studios, déjà connu pour Black Clover M : Rise of the Wizard King qui a eu droit à une sortie mondiale grâce à l’éditeur Garena, Breakers : Unlock the World est une nouvelle licence originale qui dépeint l’histoire d’un voyage vers la “Bibliothèque de Dieu”, à l’autre bout de la terre, où toutes les connaissances du monde sont rassemblées. Le voyage des personnages, rendu vivant par des ombres célestes, invitera les joueurs à une expérience de jeu semblable à celle d’une série animée.

Un trailer pour Breakers : Unlock the World

Breakers : Unlock the World sortira sur PC et smartphones à une date de sortie inconnue. Une démo sera proposée au Tokyo Game Show 2023, qui se déroulera du 21 au 24 septembre prochain au Makuhari Messe à Chiba, au Japon.

De plus amples informations sur Breakers : Unlock the World seront communiquées ultérieurement par Vic Game Studios.