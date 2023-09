Bose lance ses QuietComfort Ultra Headphones et QuietComfort Ultra Earbuds avec audio spatial. La marque propose aussi un nouveau QuietComfort Headphones.

Suite à un leak en août dernier, la nouvelle génération de casques Bose QuietComfort n’est pas une surprise, en ce qui concerne le design tout du moins. Mais nous ne connaissions rien des fonctionnalités majeures du casque et des écouteurs jusqu’à aujourd’hui. Les QuietComfort Ultra Headphones et QuietComfort Ultra Earbuds sont aujourd’hui officiels, avec la réduction active de bruit (ANC) et l’Immersive Audio de l’entreprise.

Cette technologie rend l’audio spatial “accessible à tous”, dans la mesure où il n’y a pas besoin de contenu spécialisé. Les appareils QC Ultra utilisent la virtualisation, depuis n’importe quel service de streaming pour vous immerger dans votre musique. L’Immersive Audio a deux modes, Still et Motion, selon que vous êtes en mouvement ou non. En Motion, l’appareil suit les mouvements de votre tête. Et vous pouvez bien sûr désactiver complètement l’Immersive Audio.

La marque lance un nouveau design pour son QuietComfort Ultra Headphones, reprenant des éléments des précédents modèles QC et du Bose Noise Cancelling Headphones 700. Le plus grand changement est dans l’arceau, avec l’introduction de métal pour un look plus haut de gamme, sans pour autant sacrifier le confort. Un autre changement important concerne le contrôle du volume. Point de boutons physiques cette fois, mais un contrôle tactile, juste à droite de l’écouteur, accessible facilement avec le pouce. Il y a toujours un bouton physique multifonction pour le contrôle de la lecture, changer le mode d’écoute et répondre aux appels. La prise jack 3.5 mm et toujours présente et le QC Ultra Headphones se recharge via USB-C. L’Immersive Audio impacte l’autonomie. Selon Bose, attendez-vous à 18 heures d’autonomie avec cette technologie et l’ANC. Sans, vous aurez 24 heures – avec ANC activée -.

En ce qui concerne les QuietComfort Ultra Earbuds, la nouveauté la plus notable est ici aussi l’Immersive Audio. La qualité des appels a été améliorée, et les calculs se font en temps réel, pour permettre de prioriser quel écouteur reçoit le moins de bruit, par exemple, et agir en conséquence. Le design a par ailleurs été légèrement modifié, pour une meilleure tenue notamment. L’Immersive Audio impact ici aussi la batterie. L’autonomie des QC Ultra Earbuds est de quatre heures avec Immersive Audio. Elle grimpe à six heures sans. Bose propose aussi un étui de recharge sans fil optionnel, pour 49 $.

La marque propose aussi un nouveau QuietComfort Headphones

Bose en profite pour remplacer son QuietComfort 45 Headpohones par un nouveau QuietComfort Headphones : design QC classique, ANC toujours aussi efficace, jusqu’à 24 heures d’autonomie et connectivité Bluetooth multipoint. Ce casque, tout comme les modèles Ultra, sont compatibles avec Bose SimpleSync pour un appairage avec des barres de son et autres enceintes.

Ces trois modèles sont disponibles en précommande dès aujourd’hui. Le QuietComfort Ultra Headphones est proposé à 429 $ et les QuietComort Ultra Earbuds à 299 $, tous deux seront livrés au début du mois d’octobre. Le QuietComfort Headphones, lui, arrivera le 21 septembre, vendu 349 $.