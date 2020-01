Bon plan : l’Apple Watch Series 4 (GPS + 4G) à 529€ sur Amazon

L'Apple Watch Series 4, présentée en 2018, bénéficie d'une réduction importante de 170€ sur Amazon sur sa version GPS + Cellulaire avec un cadran de 40 mm. De quoi mettre la main sur une des meilleures smartwatch du marché sans y mettre le prix fort.

Avec un design similaire aux moutures précédentes, mais un écran qui gagne 30% d’espace, l’Apple Watch Series 4 peut afficher plus de notifications et applications. La montre est également plus fine et en plus d’un haut-parleur “50% plus puissant” on relèvera surtout un nouvel accéléromètre et un nouveau gyroscope qui permettent désormais de détecter les chutes.

Un ECG intégré

Ce dernier point, couplé à un capteur de fréquence cardiaque capable de réaliser un électrocardiogramme, prouve définitivement que le produit s’adresse aussi bien aux sportifs qu’aux personnes susceptibles d’avoir des problèmes de santé. Côté autonomie il est question d’une journée et la Digital Crown inclue désormais un retour haptique. Enfin, concernant la puissance on trouve une puce S4 64 bits à deux coeurs 2x fois plus puissante que la génération précédente.

L’Apple Watch Series 4 a été lancée sous watchOS 5.0 le 14 septembre 2018 et reste une smartwatch de premier choix à porter à son poignée. Cette version soldée sur Amazon dispose du support 4G pour envoyer et recevoir des messages depuis la montre sans passer par son iPhone.