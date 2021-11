Black Friday : l’abonnement 12 mois PlayStation Plus à 39€

La facture habituellement salée de l'abonnement PlayStation Plus est adoucie aujourd'hui sur Amazon qui pratique 33% de rabais.

Aussi utile que devenu indispensable pour certains jeux, l’abonnement au service PlayStation Plus coûte la bagatelle de 60€ par an, soit le prix d’un jeu PS4 neuf. Sur Amazon pour le Black Friday, l’abonnement de 12 mois est bradé à 39,99€.

Des abonnements cumulables

Si vous êtes un fin tireur dans Call of Duty, Star Wars Battlefront ou Destiny, ou si encore vous maîtrisez comme personne le ballon rond dans FIFA, l’abonnement au service de Sony permet de diversifier votre expérience de jeu en rejoignant des millions de joueurs en ligne, pour de nouveaux défis. Destiny 2 dont le succès critique l’an passé n’est plus à prouver dépend même de l’accès au service pour jouer, aucune campagne solo hors-ligne n’existant. De même pour Fallout 76 sorti plus tôt cette année.

Mais le PlayStation Plus, c’est aussi un accès exclusif à des jeux gratuits, renouvelés chaque mois. En juillet par exemple, on se remémore la sélection à base de Detroit: Become Human et Horizon Chase Turbo alors qu’en juin on avait droit à Borderlands : The Handsome Collection et Sonic Mania.

Le PlayStation Plus permet également de profiter de la sauvegarde de vos données dans le cloud, pour retrouver votre dernier point de sauvegarde partout, même si vous jouez système PS4 d’un ami. Un petit plus qui fait la qualité du service. Le petit plus, c’est qu’il est possible d’acheter plusieurs abonnements en réduction en même temps pour les cumuler et économiser sur le long terme.